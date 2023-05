Carlos III, coronado como monarca de Reino Unido

Carlos III se le coronó como rey del Reino Unido en una solemne ceremonia celebrada este sábado en la Abadía de Westminster, en el corazón de la capital británica.

En el momento más importante de este acto protocolario, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, colocó sobre la cabeza de Carlos III la suntuosa corona de San Eduardo, del siglo XVII.

Tras colocarle la corona, el arzobispo gritó a la congregación “Dios salve al Rey”, tras lo cual se escucharon trompetas.

Sentado en la silla de roble de San Eduardo, considerado el mueble más antiguo del Reino Unido y colocado sobre un piso de mosaico medieval, Carlos III recibió la corona luego de las distintas insignias reales. Cada una simboliza las responsabilidades como el jefe de Estado británico hasta el día de su muerte.

The Archbishop of Canterbury crowns King Charles III.



Cries of God Save The King fill Westminster Abbey.#Coronation pic.twitter.com/MjCZbE7l3T