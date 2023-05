Email it

Kate Winslet ganó el Bafta TV Award 2023 como mejor actriz por la película «I am Ruth», en la que interpreta a una madre que lidia con la adicción a las redes sociales de su hija. Se trata de un problema que está a la orden del día en estos tiempos, por lo que la actriz no dudó en enviar un poderoso mensaje al momento de recibir el galardón.

«Si pudiera cortar este premio por la mitad, se lo daría a mi hija, Mia Threapleton. Este lo hemos logrado juntas», comenzó diciendo Winslet entre lágrimas. En la película, ambas comparten reparto como madre e hija.

«Hubo días en los que fue toda una agonía para ella cavar tan hondo, llegar a territorios emocionales que daban tanto miedo. Me cortaba la respiración. ´I am Ruth´ se ha hecho para familias que se sienten rehenes por los peligros del mundo de internet. Para padres que desean poder comunicarse con sus adolescentes, pero ya no pueden hacerlo», refirió Winslet.

«Y para los jóvenes que se han convertido en adictos a las redes sociales y a sus facetas más oscuras: vuestras vidas no tienen por qué ser esto».

La actriz ganadora del Oscar continuó haciendo a un llamado a «los que pueden hacer cambios» para que erradiquen el contenido dañino. «No lo queremos. Queremos a nuestros hijos de vuelta».

Prosiguió animando a los jóvenes que se sientan atrapados en un mundo insalubre a buscar ayuda. «No hay vergüenza ninguna en admitir que se necesita ayuda; está ahí, simplemente pedidla», dijo.

Kate Winslet es madre de tres: Mia Threapleton, de 22 años, que procreó junto al director de cine Jim Threapleton; Joe Alfie Winslet Mendes, de 19, hijo del tambien director Sam Mendes, y Bear, de nueve, que tiene junto a su actual esposo, Ned Rocknroll.

Esta no es la primera vez que la actriz se refiere al tema de las redes sociales. En una entrevista con la cadena británica BBC en diciembre de 2022, confesó que sus hijos no tienen perfiles en línea, porque prefiere que disfruten de la vida. «No dejes que tus hijos tengan un teléfono si son demasiado pequeños como para saber qué hacer con él», dijo en ese momento.