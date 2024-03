El mundo vibró con Kate Middleton y su reaparición tras su cirugía

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Medios de todo el mundo y redes sociales vibraron este lunes tras la reaparición de la actual princesa de Gales, Kate Middleton, tras semanas de constantes especulaciones sobre su actual estado de salud.

La preocupación de sus seguidores estaba muy latente. Pero el reciente vídeo de ella con su esposo, el príncipe William, confirma que, en efecto, sí está viva y recuperándose.

El diario británico The Sun y el portal estadounidense TMZ fueron los encargados de difundir en exclusiva un vídeo de los príncipes de Gales, mientras estaban de compras en un establecimiento agrícola a las afueras de Londres, Reino Unido.

Esto marca la primera aparición pública de Kate Middleton desde que el Palacio de Kensington anunció su cirugía abdominal el pasado 16 enero.

El video de TMZ que confirma que la recuperación de Kate Middleton es positiva

En el vídeo, se logra ver a Kate saliendo de la tienda junto a su esposo mientras sonreía. A su vez, se logra evidenciar que también puede caminar sin ningún inconveniente, por lo que sus seguidores ahora se sienten más tranquilos por su estado.

Se acaban las especulaciones sobre Kate Middleton

Las especulaciones por la salud de la princesa de Gales abarrotaron las redes sociales desde hace varias semanas, provocando todo tipo de teorías conspirativas por su paradero.

Uno de los momentos más críticos fue el que suscitó la reciente polémica que generó la edición de una fotografía de ella con sus hijos, la cual terminó muy mal.

Se espera que Kate Middleton retome sus actividades reales hasta después de Semana Santa.

Sobre el particular, Victoria Newton, editora en The Sun, precisó el fin de semana que la princesa se encuentra un poco consternada por todo lo sucedido. Y su esposo, el príncipe William, no hace más que preocuparse por ella y su bienestar.

«He hablado con el Palacio de Kensington y ha brindado nueva información sobre Kate esta mañana… Dijeron que ella está realmente molesta y triste por causar todos esos problemas. Ella también espera que los seguidores de la Corona Británica y las personas en el mundo entero se detengan en cuanto a las críticas, pues la princesa necesita un respiro después de la reacción injusta hacia su fotografía con mala edición», explicó la editora.

Por parte del duque de Cambridge añadió que «él está decidido a tener una vida privada y quiere proteger a su esposa y sus tres pequeños hijos».