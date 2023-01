Email it

Frederick Martínez El Pachá cargó contra Fernando Tatis Jr en su programa de televisión. El comunicador insistió que el pelotero de los Padres de San Diego debe «madurar» y le recordó que «ahora en 2023 es que tiene que demostrar, porque los ojos del mundo están sobre ti».

El comentario de El Pachá surgió en reacción a un video viral del pasado diciembre donde se le vio a Fernando Tatis bailando en una discoteca en Santo Domingo durante el descanso invernal de la MLB.

«Es un abusador» dijo El Pachá sobre Tatis Jr. «Es un tipo que no se quiere. En una m… discoteca, buscando que un borracho le de un botellazo. La cara de la MLB. Ah, pero el dice que es joven, que tiene derechoa divertirse. ¿Qué divertirse si viene de tres fracasos?» dijo El Pachá sobre Tatis Jr.

David Ortiz le respondió a El Pachá

La aseveración de El Pachá sobre Tatis Jr. tuvo múltiples respuestas en las redes sociales. Pero la más destacada fue la del salón de la Fama, David Ortiz, quien deploró las declaraciones y le llamó «lambón» (adulador) al comunicador.

«El pelotero sabe bien cuando le toca ponerse la ropa de pelear y cuál es su propósito. A mí me quilla (molesta) el que le gusta hacer leña del árbol caído o del que comete un error. Existen muchas formas de aconsejar a una persona en todo por eso lo saqué de mi reino por lambón (adulador)» expresó David Ortiz.

«El que el aparezca (Tatis Jr. un día divirtiéndose como joven que es, eso no quita lo que pasa es que lo venden es lo que no es para después venir a besar c**o como siempre termina pasando», remató Ortiz a El Pachá.

¿Viene un ‘toma y dame’?

No sería la primera vez que El Pachá y David Ortiz se envuelven en una controversia entre ellos. Ya a mediados del 2022, El Pachá se pronunció en contra de David Ortiz pidiendo que lo sacaran del Salón de la Fama de la MLB por la asociación del pelotero con Rev Brands, compañía estadounidense de cannabis, para el lanzamiento del producto «Papi Cannabis».

“Estamos hablando de drogas – Marihuana, David Ortiz viene a decirme que lo malo es bueno. Como le explico eso a mi hija Alaya Lucía de 6 años, que la droga es buena. Todo el dinero no se gana. Él no tenía necesidad. Ahora entiendo lo del tiro, el enfrentamiento con la madre del hijo que le quiso quitarle la casa y el apartamento. Se acaba de caer un santo, un ídolo. David está incitando a la juventud a que consuma Droga. El 79% de los accidentes de tránsito son por alucinaciones de Marihuana según las estadísticas”, dijo muy molesto El Pachá en esa oportunidad.