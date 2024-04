Esta es la canción de Shakira que ni ella misma puede ya escuchar

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Shakira realizó una confesión que nadie esperaba. En una entrevista con el medio First We Feast, comentó que tiene una canción de la cual se arrepiente por su ‘exageración’. Y aseguró que actualmente no le gusta escuchar, ni que sus hijos lo hagan, pues siente que ‘antes apestaba como artista‘.

El entrevistador, luego de una charla amena, le pregunta a la artista colombiana «¿Qué te produce molestia o cringe cuando escuchas tu música de hace muchos años?», a lo que Shakira responde que si bien son muchas cosas, la más fuerte es que siente que en particular en una de sus canciones, la cual le dio la fama mundial, exageró mucho en su voz y no se escuchaba tan natural.

El tema al cual Shakira se refiere es Suerte (Whenever, Wherever) que lanzó en el año 2001.

«Creo que solía exagerar el llanto en mi voz, ¿sabes?, el lero, lole, lole, ahora pienso que eso fue mucho, demasiado Shakira. Cuando estoy con mis hijos y escucho alguna de mis canciones anteriores, les digo: ¡Qué mal cantaba!»

La barranquillera así mismo detalló que reconoce que ha podido evolucionar con el paso de los años y agradece a cada uno de los fans que han estado con ella en todas sus etapas.

El mejor de Shakira

Shakira es una de las latinas que se ha considerado como una de las favoritas por el mundo entero gracias a su música. Recientemente, hizo el que ha sido su último lanzamiento musical con el álbum Las mujeres ya no lloran, el cual ha sido muy bien aceptado.

No obstante, según datos que recogió la revista Billboard, hay otro álbum que se ha considerado como el mejor de toda su carrera.

La revista ha realizado un ranking de sus 10 mejores álbumes, pero claramente tiene su favorito, así como sus fans. Se trata de ¿Dónde Están Los Ladrones?, el cual fue estrenado en el año 1998 y que ha marcado su trayectoria por ser el mejor exponente, con una energía contagiosa que mezcla el mariachi y el rock latino. Shakira con su corta edad, dejó claro su indiscutible talento y su vibrato profundo que hasta el día de hoy continúa cautivando.

Cómo segundo favorito se encuentra Pies Descalzos lanzado en el año 1995. Y así, de manera consecutiva le siguen ‘Servicio de Lavandería’ (2001), ‘Las mujeres ya no lloran’ (2024), ‘Fijación Oral’ (2005), ‘El Dorado’ (2017), ‘Fijación Oral’ V.2′ (2005), ‘Sale el sol’ (2010), ‘Wolf’ (2009) y finalmente ‘Shakira’ (2014).