Esta es la razón por la que Anuel AA no muestra a su hija con Yailin La Más Viral

La semana pasada el cantante puertorriqueño Anuel AA recibió a su tercer retoño, su hija Cattleya, producto de su relación con la dominicana Yailin La Más Viral.

Sin duda alguna, el nacimiento de la segunda niña del boricua está en boca de todos sus fanáticos. La noticia de que Cattleya venía en camino resultó sorpresiva y la separación de sus padres anunciada por Anuel AA generó muchas intrigas en los seguidores que aún no han podido conocer el rostro de la bebé.

Justamente hablando de cómo es la carita de la niña, todos se preguntan por qué no la han mostrado abiertamente. Anuel AA se adelantó a ello y utilizó su cuenta en Instagram para dejar claro que no mostrará el rostro de su pequeña.

«No hay fotos de MI PRINCESA PA’ NADIE. ARRANQUEN PA’L C… CON SU MAL DE OJO Y SUS MALOS DESEOS…ESTÁN LOCOS PA’L C…» escribió claramente Anuel AA en sus historias mientras disfrutaba los partidos del Clásico Mundial de Béisbol desde Miami.

Anuel AA dice que no, sus fans dicen que sí

Pero eso no quedó allí. En el programa de Telemundo La Mesa Caliente aseguran que Anuel AA no mostrará el rostro de su hija con Yailin «porque no le da la gana».

Aún con eso, sus fans se han aventurado a decir que la pequeña «se parece» a Anuel AA y que será cuestión de meses para que el orgulloso padre muestre a su retoño al mundo.

Mientras tanto, la fanáticada debera conformarse con conocerla «por partes», así como la muestra Yailin La Más Viral, que ya desveló una foto de sus manitos.