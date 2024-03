El sacerdote salesiano encontró niños/as que tenían que trabajar y dejaban de ser niños a destiempo

Simpatizante del Atlético de Madrid y del Escogido, Juan Linares es un sacerdote que, con un estilo compasivo, afable y paciente, a través de los años se ha convertido en sinónimo del trabajo pastoral, amoroso y compasivo, a favor de los niños que viven en situación de calle en el país.



El sacerdote salesiano es el fundador de la red de Muchachos con Bosco, y luego de realizar una temporada en la Procura de la congregación en España, está en el país, donde entre otras funciones se desempeña como asesor de los Exalumnos de Don Bosco.



Juan Linares resume sus 50 años de sacerdocio con la satisfacción y la más grande alegría que ha sido comprobar que muchos de destinatarios han podido escribir “historias con finales felices” y palpar a través de ellos que la educación salesiana produce milagros.



¿Qué significa para usted celebrar 50 años de sacerdocio?

Celebrar los 50 años de sacerdote es una maravillosa gracia de Dios, es haber recorrido un largo camino en el que he podido andar con los jóvenes, siendo para ellos un portador del amor de Dios.



¿Cómo vivió su familia su vocación?

Mi familia siempre vio con buenos ojos mi vocación y me apoyaron. Por ser una vocación misionera siempre he estado lejos de ellos, pero siempre hemos estado muy unidos en todo.



¿Qué significado tiene para usted ser sacerdote salesiano?

Significa tener una opción en la vida y haber encontrado el lugar apropiado para realizar la misión para la que me he sentido llamado. Es ser un sacerdote alegre, comprometido, tener predilección por los jóvenes más pobres, ser animador del sentido trascendente de la vida… Ser un misionero.



¿Por qué enfocar un trabajo pastoral en los niños en situación de calle?

Cuando llegué a Santo Domingo encontré muchos niños/as que a causa de su pobreza tenían que trabajar y dejaban de ser niños a destiempo. Sentí la obligación de acompañarlos, para recuperar su niñez y que pudiesen ser muy felices.



¿Siente que el país ha avanzado con las políticas en mejora para los niños en situación de calle?

Ciertamente se han dado pasos positivos, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Hemos de llegar a quitar totalmente esta esclavitud de todos los niños/as en nuestro país.



¿Cómo podemos traducir la importancia del documental Canillitas para la congregación salesiana y al país?

El documental Canillitas quiere poner en evidencia que en el mundo hay 160 millones de niños/as trabajando y este grave problema pasa desapercibido. Da a conocer que el sistema pedagógico aplicado tiene una calidad extraordinaria y hemos de seguir implementándolo. Pretende tener una repercusión sociopolítica para ir a las causas del problema. Y, finalmente, es un llamado a la solidaridad.



Sabemos que en la actualidad está acompañando a los miembros de la Federación de Exalumnos de Don Bosco (Fedebosco), ¿Qué planes tienen este año con este grupo de la familia salesiana?

Los Exalumnos de Don Bosco es el mejor fruto del trabajo salesiano. Es una fuerza importantísima para la construcción de una sociedad llena de valores. Pretendo animar a esta Federación para que esté bien organizada, para acompañarlos en su aspecto formativo y que cada día sea más rica para que su compromiso lo explicitemos en un Plan Estratégico significativo.



Sin duda, el pueblo dominicano es muy creyente, ¿qué le aconseja para que en el país no se pierda la fe a causa de los antivalores que estamos viviendo enla sociedad actual?

El pueblo dominicano no se puede dejar engañar perdiendo estos valores de fe que fundamentan nuestra historia y que son tan necesarios para que nuestras vidas sean de calidad y llenas de felicidad. Animo a todas las familias para que sean el principal espacio de educación en la fe.

Renovación

He tratado siempre de ser sacerdote renovándome y poniéndome en sintonía con el nuevo tipo de sociedad en la que vivimos”.

De cerca con la gente

Es muy importante ser un salesiano sacerdote para el tiempo actual y para eso hay que estar muy cerca de la gente”.