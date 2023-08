Esta transición es difícil para los estudiantes

Por cualquier razón en la que se produzca un cambio de colegio, es una etapa que llega como nuevo reto para los estudiantes, especialmente, para los más grandes. Lo más recomendable para los padres es hablar con sus hijos, tomar decisiones con ellos en conjunto o llegar a acuerdos que los favorezcan a ambos, ya que el dejar atrás a los compañeros de estudios, profesores, los pasillos y las aulas de ese colegios, no es nada fácil para los estudiantes.



“Normalmente, esto ocurre por temas relacionados con una mudanza, cambio de trabajo, viajes de negocios, situación económica o, simplemente, por la necesidad de mejorar la educación de los hijo”, señala la psicóloga Aby Morel.



Al elegir el colegio o la escuela, los padres deben tener presente qué tan lejos está de la casa o del trabajo que tienen, así como qué tan positivo será la formación académica del niño y las actividades recreativas y religiosas que podrá practicar en el centro”.



Morel indica que es muy importante investigar la metodología que utiliza la institución y sus actividades extraescolares para que el niño pueda desarrollar otras competencias y habilidades.



También, los padres deben buscar información sobre los puntos fuertes del centro: si se destaca por su formación musical, nuevas tecnologías, literatura, deportes, oratoria, idiomas…



De igual forma, cuáles son sus líneas ideológicas, que, preferiblemente, deben ir acordes con sus creencias para que no haya contradicciones durante la educación del niño.



Para la psicóloga clínica, ante esta situación, es recomendable lo siguiente:



1) Realizar un ritual de despedida del colegio anterior. En cuanto a sus amigos que ya no verá todos los días, enfatice que su amistad va a perdurar a pesar de no tener el contacto a diario.

2) Escuche sus preocupaciones sin juzgar. Esto permitirá reconocer y validar sus sentimientos de manera que pueda desarrollar seguridad sobre lo incierto.

3) Converse sobre todos los beneficios que tendrá este nuevo colegio. La oportunidad de conocer otras personas, compartir sobre su antigua escuela, nuevas formas de aprendizaje, todo lo que ofrece el nuevo plantel sobre actividades extracurriculares.

5) Visite el colegio antes de la fecha de entrada e incluso imaginen cómo podría ser ese primer día de clases.

6) Identifique y converse de otras situaciones similares donde hubo un cambio y de cómo superó el periodo de adaptación.

7) Valide los talentos que tiene para afrontar este reto.

Mochila con carga excesiva es perjudicial, ¡ten cuidado!

El peso de la mochila en estudiantes debe controlarse, ya que la carga excesiva puede perjudicar la salud de los estudiantes que deben llevarla para ir y volver del colegio.

Prepara a los más pequeños para su primer día de clases

Prepara a tu hijo para la primera clase del ciclo escolar, sobre todo en los primeros niveles escolares. Involúcralo en los preparativos de la mochila, uniforme y su desayuno.

Un inicio para interactuar y conocer nuevos compañeros

Tras unas largas vacaciones, entrar a un nuevo nivel y conocer nuevos compañeros puede provocar nervios, pero recuerda que ese inicio te permitirá conectar con ellos. Así que, ¡no faltes!

Recarga energía y cuida tus libros forrándolos

Para retornar a la escuela con mucho más energía, forrar los libros con material que te guste es una manera de conseguirlo. Además, conseguirás que se mantengan en buen estado.

Para adquirir y cuidar los útiles