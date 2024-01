Según la locutora Jenniffer Peguero, la creatividad, la disciplina y el silencio son elementos esenciales que acompañan a las personas que crean contenidos

De acuerdo con la manera como van estos tiempos, tan acelerados y con sobreinformación, se convierte cada día en un reto la creación y realización de los programas televisivos y de radio.



Tengo inquietudes sobre esos equipos de trabajo que tienen que producir diariamente, desplazarse a un estudio, recibir a personas en cabina, estar en vivo y además mantener estándares de calidad para cuidar y atraer a sus audiencias.



Hago un acercamiento a Jenniffer Peguero, productora audiovisual y locutora, quien posee experiencia, entusiasmo y mantiene la creatividad en cada jornada. Ella define el concepto de realización como “materializar lo plasmado en un guion a una pieza audiovisual. Esto aplica para proyectos y programas, el realizador es quien técnicamente debe cuidar la estructura y recursos para lograr el objetivo”.



Para Jenniffer, que produce actualmente los programas radiales Sol de los Sábados y Trátame Bien, la creatividad, disciplina y silencios son elementos esenciales que acompañan a las personas que crean contenidos. La creatividad para elaborar los guiones en un lenguaje acorde al público que se quiere impactar, la selección de las imágenes y música es la vida de las producciones, “es lo que nos permite hacer que las personas conecten con los contenidos que elaboramos y que puedan captar el mensaje con mayor facilidad”.



La disciplina es importante porque, como dice Jenniffer, cualquier error en producción cuesta “mucho dinero”, la planificación es vital y respetar los tiempos. Cada proyecto, programa o pieza audiovisual tienen un tiempo establecido como material final, por ende, desde que se están elaborando los guiones se debe tener esto en cuenta, lo que permite una optimización del tiempo en posproducción. “Tener nuestros espacios y momentos de silencio es una de las necesidades básicas de un realizador y productor, pues necesitamos concentración para idear todo lo que vamos a producir”, aseguró Jenniffer.



Con la presión de cada día, le pregunto ¿cómo es posible mantenerse creativo entre lo novedoso y original en un mundo que es tan rápido, demandante y cambiante? “¡Me encanta esta pregunta!, porque, aunque muchas veces decimos que ‘todo está hecho’ no es así, cuando amamos el arte y el contar historias buscamos la forma de ser auténticos, aún tengamos que nadar con la marea de la resistencia a lo nuevo”.



Refiere que muchos clientes en primera instancia ponen resistencia a algunas propuestas creativas, pero cuando ven el “story board” cambian la actitud. Ver la alegría al entregar el producto final es la mejor paga, así que “lo importante es no coger presión, pero sí ir innovando acorde a los nuevos tiempos y aplicar esos recursos que hacen a las producciones únicas”.



Para mantener el balance en el manejo de equipos tan diversos que tienen desde ayudante, escritor, guionista, camarógrafo, fotógrafo, sonidista, entre otros, Jenniffer tiene claro el rol de cada profesional y respeta sus funciones, y aunque como productora es muy exigente, asume el rol de crear o dirigir y respeta el de cada integrante del equipo.



Un detalle fundamental para un realizador es poner el oído en la audiencia, conocer a quién se le está hablando. Aquí radica la diferencia entre hablar para un público segmentado o realizar contenidos que solo sean consumidos por 2 personas: quien lo produce y quien graba.



Haciendo un análisis en el país, Jenniffer menciona como ejemplo dos programas de televisión que para ella cuidan la calidad de la imagen y sus contenidos: Esta Noche Mariasela y Noche de Luz, “para mí, son producciones aparte. A nivel de cine estamos muy bien, no tenemos mucho que envidiar a producciones internacionales”.



La productora se siente encantada por lo que está ocurriendo con los medios radiales, porque han surgido muchas propuestas nuevas y eso permite la permanencia de ese medio tradicional que muchas personas apostaban a que fuera desplazado en su totalidad por los medios digitales; sin embargo, ha habido un resurgimiento interesante.

Lo que representa crear programas educativos

A Jenniffer Peguero le gusta de su trabajo que ama el reto que representa el hecho de crear programas sociales y educativos; y mantener actualizada a la audiencia al tiempo que estén entretenidos e informados. Disfruta del proceso en el que debe elaborar las propuestas para presentarlas a los clientes, porque ofrece servicios de producción, pero los programas en los que trabaja son propiedad de la estación donde labora hace más de seis años en ZOL FM; también debe cuidar lo que va a presentar (temas e invitados), pues tiene que convencer a nueve personas para lograr ese aprobado. Finalizamos con una recomendación a los jóvenes que sueñan con ingresar al mundo de la realización, Peguero les dice que “se preparen y que procuren hacer trabajos extraordinarios, que rompan los esquemas y no se conformen con lo simple”.