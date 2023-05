El personal del sector salud y quienes cuidan de enfermos, están vulnerables ante este síndrome

El estrés laboral, las interminables horas de trabajo y el desequilibrio entre responsabilidades y vida personal han aumentado el riesgo de burnout entre los trabajadores de todo el mundo.



La Organización Mundial de la Salud (OMG) lo ha declarado un problema de salud pública, pues más de un tercio de la población productiva del planeta se ve afectado por esta grave condición, que causa la trágica muerte de aproximadamente tres millones de personas cada año debido a enfermedades relacionadas con el burnout.



De acuerdo con la psicóloga Heidy Camilo, este es un síndrome que está dentro de los trastornos de ansiedad. “Este síndrome aparece como una respuesta a un agotamiento físico y mental. Esto se nota más en poblaciones de riesgo como los operarios del servicio de salud, los del sistema público penitenciario, sobre todo aquellos que atienden a víctimas de violaciones, de violencia, a menores en riesgo y trata de personas. También aparece en personas que están al cuidado de familiares con condiciones de salud crónicas o avanzadas”, explicó Camilo.



Este padecimiento, según Camilo, tiene una serie de síntomas y signos que son identificados como un agotamiento extremo, irritabilidad permanente, el no disfrutar de las cosas que antes se disfrutaban, sentimientos de llanto, de incertidumbre, de desesperanza, de extremo aburrimiento en cuanto al tema laboral, entre otros.



“Las poblaciones que trabajan con personas en vulnerabilidad, como el personal de los hospitales, psicólogos; las personas que trabajan en departamentos de justicia, que tienen que ver con el acompañamiento de víctimas con traumas, cuando no tienen momentos de esparcimiento y sí una sobrecarga laboral, son las más vulnerables ante este padecimiento”, dijo la especialista.



Las señales son evidentes. Según Camilo, lo primero que vemos es a una persona agotada, demacrada, que puede aumentar o bajar de peso; cansada, con ojeras, triste, con llantos frecuentes; desmotivada para cuidar o ejercer sus funciones y con altos niveles de irritabilidad. “También podemos ver a alguien a quien ya no le importa lo que pase y hace las cosas de mala gana; vemos descompensaciones, insomnios y un muy bajo rendimiento laboral en muchas ocasiones; lo que son señales de que se está entrando en el síndrome del burnuot”, aseguró la especialista.



Fomentar la autonomía y el control



Un estudio sobre Agotamiento y compromiso laboral publicado en 2019 reveló la importancia del apoyo a la autonomía en el entorno laboral como una estrategia efectiva para prevenir el burnout en los empleados. El estudio demuestra que cuando se les brinda a los colaboradores la oportunidad de tomar decisiones sobre cómo realizar sus tareas y administrar su tiempo, experimentan una mayor satisfacción laboral y están menos propensos a sufrir de agotamiento emocional.



Las empresas pueden trabajar en estrategias en las que sus empleados se sientan partícipes de la toma decisiones, lo que desembocará en que se sientan empoderados y comprometidos. Poder elegir cómo realizar las tareas, establecer prioridades y administrar su tiempo les brinda un mayor sentido de control sobre su entorno laboral. Esto, a su vez, se traduce en una mayor satisfacción con el trabajo y una disminución del riesgo de burnout.



Es importante destacar que el apoyo a la autonomía no significa dejar a los empleados totalmente a su suerte. Más bien, implica proporcionarles las herramientas, recursos y orientación necesarios para que puedan tomar decisiones informadas y desarrollar su autonomía de manera efectiva. Los líderes y supervisores desempeñan un papel crucial al fomentar la autonomía, pero acompañada del respaldo necesario.

La psicóloga Heidy Camilo.

Límites

Para la fundación Las Vacaciones son un Derecho Humano (Vacation Is a Human Right Foundation) establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal implica establecer políticas y prácticas que fomenten un ambiente de respeto y comprensión hacia la necesidad de tiempo personal fuera del horario laboral.