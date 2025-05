El doctor Hanmer Roa advierte que el afán de lograr cuerpos musculosos está provocando deformaciones mamarias

El consumo excesivo de sustancias anabólicas por parte de jóvenes y adultos que practican deportes o pertenecen al mundo fitness, con el objetivo de transformar rápidamente su cuerpo, se ha convertido en un problema de salud, así lo advirtió el cirujano plástico y reconstructivo, doctor Hanmer Roa.



Ese aumento desproporcionado del tejido mamario en hombres, conocido científicamente como ginecomastia, está dejando como consecuencia que muchos sean sometidos a procedimientos quirúrgicos para reconstruirles dicho tejido, aseguró Roa.



Se manifiesta que el consumo de anabólicos es una causa reconocida de ginecomastia, aunque no es la más frecuente, ocurre porque los esteroides pueden aumentar la conversión de testosterona en estrógenos, lo que provoca el crecimiento del tejido mamario en los hombres.



“Hacemos esta advertencia porque en los últimos tiempos ha aumentado este tipo de cirugía en hombres adultos y jóvenes cuyos pechos sufren deformaciones del tejido mamario. Esto, que el ciudadano común percibe como ‘una teta más grande que la otra’, se traduce frecuentemente en un trastorno hormonal. Es importante que la población, en especial los padres, tomen conciencia de esta situación”, compartió Roa.



Otro factor por considerar en este tipo de pacientes no es solo el componente físico, sino también el impacto psicológico y social, especialmente en adolescentes, que terminan siendo víctimas de bullying por parte de compañeros y familiares. Si no se atienden adecuadamente, estos casos pueden derivar en problemas que requieran intervención psicológica o incluso psiquiátrica.



El especialista señaló que, aunque dicha cirugía es segura y con niveles muy bajos de riesgo, lo más importante es hacer un llamado a la conciencia.



Dado que esta es una condición provocada en muchos casos por el uso desproporcionado, no regulado y no supervisado de sustancias anabólicas por parte de deportistas, “exhortamos a la población, en especial a los jóvenes que están iniciando en la adolescencia con ejercicios y actividades deportivas de alto impacto, a asesorarse con especialistas como endocrinólogos, nutriólogos y nutricionistas, quienes sí están capacitados para indicar el tipo de productos adecuados para cada individuo”, aconsejó el cirujano plástico.



Roa agregó también que, gracias a la calidad y profesionalismo de los cirujanos plásticos, República Dominicana es hoy muy bien valorada en la región. Tanto así que cada año aumenta el número de pacientes que visitan el país en busca de servicios vinculados al turismo de salud.

Procedimientos más demandados

En República Dominicana, la cirugía estética masculina ha crecido en los últimos años, lo que refleja una tendencia regional en América Latina. Entre los procedimientos más demandados por hombres figuran:

Liposucción y lipomarcación: para eliminar grasa localizada y definir la musculatura, en especial en abdomen, flancos y pecho.



Abdominoplastia: indicada para eliminar el exceso de piel y grasa abdominal, especialmente en hombres que han perdido peso significativo.



Transferencia de grasa a glúteos: Aunque es más común en mujeres, algunos hombres optan por este procedimiento para mejorar la proporción corporal.