Para la innovación, la tecnología es una de las claves determinantes para competir en el mercado



Detrás de una gran crisis, vienen grandes oportunidades. Así lo demostraron muchos emprendedores en la pandemia.



Y es que, durante la cuarentena, a los emprendedores les llegó la creatividad y, con ello, el negocio de sus sueños. Además, este tiempo de crisis sanitaria fue una gran oportunidad para agencias, empresas e instituciones, que buscaron soluciones innovadoras con la adaptación de nuevas dinámicas de trabajo.

En la actualidad, hay quienes se preguntan: ¿todavía tengo tiempo de innovar de cara al futuro?; ¿cómo puedo hacerlo? La buena noticia es que este fue el tema principal del festival de tecnología e innovación Oracle Fest 2022, que reunió a miles de personas de manera virtual. En una sesión, James Cameron, cineasta y guionista de varias películas exitosas, como “Titanic”, “Avatar” y “Terminator”, transmitió cinco valiosos consejos sobre cómo ser más innovadores en nuestras vidas, los cuales detallamos a continuación:



Estar preparado para las oportunidades



James mencionó la importancia del autoconocimiento y estar preparado para aprovechar las muchas oportunidades que la vida te dará. Él cree que, si no estás preparado, ciertamente dudarás cuando llegue la oportunidad.



Argumentó que, para aprovechar nuevas oportunidades, es necesario equilibrar entre tener cuidado y no tener miedo en absoluto. “Necesitas analizar bien todo y, tan pronto veas un problema, solucionarlo. No sería correcto mantenerse eternamente pensando en todo lo que podría salir mal, pero tampoco es justo para ti, lanzarte a algo que no conoces muy bien”, dijo.



James explicó que, aplicado al área corporativa, las personas no siempre estarán dispuestas a escuchar con calma una nueva idea, y para eso, es necesario equilibrar entre ser paciente e impaciente. “Ten paciencia para respetar el tiempo de las cosas, pero siempre debes estar listo para solucionar los problemas y seguir adelante”, resaltó.



“Si es fácil, es porque no estás innovando”



Los problemas son comunes y necesarios. No hay forma de predecir todos los problemas que vendrán en cualquier situación, especialmente, en tecnología. El cineasta defiende la idea de que, si tienes la respuesta para todo, o si es fácil, es porque no estás innovando. Desde el momento en que te encuentras sin respuesta y con problemas para avanzar, es cuando debes estar más seguro de que vas a un lugar al que nadie ha ido antes.



Como ejemplo, James resaltó que tuvieron un problema en medio de la producción de la película “Avatar” que nadie sabía cómo resolver. “Les pedí a todos que se sentaran, y les dije que esto era una prueba de que estábamos haciendo algo genial, para que no se rindieran, ni desacreditaran el proyecto, expresó, indicando que la solución al problema se les ocurrió ese mismo día.



No esperes a que todo esté listo para empezar, rellena los espacios que faltan



James explicó que al hacer sus películas nunca tuvo todas las respuestas para iniciar el proyecto. Por ejemplo, la película “Avatar” requirió mucha innovación, pero las tecnologías que existían en ese momento no fueron suficientes para producir la idea completa. Pasaron 10 años antes de que James pudiera ver las herramientas que podrían usarse para hacer que esta película fuera un éxito. El secreto fue que no esperó a tener todas las herramientas listas para empezar el proyecto, sino que trabajó las suficientes para construir el resto. Manifestó que con un pequeño equipo, traspasó el umbral de lo ya descubierto, y fue así como logró innovar y crear este éxito mundial. Para él, cuando se quiere innovar, no es necesario inventar una rueda cada vez, sino tomar proyectos que ya están avanzando e ir más allá.



Usa la tecnología a tu favor



Es muy importante incorporar la tecnología para la innovación. Una empresa innovadora debe ser capaz de crear o renovar nuevos productos y servicios, e incluso, las técnicas de producción que utiliza. Es clave la integración de la tecnología como recurso. Ahí entran los ordenadores, dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas; cámaras digitales, plataformas de medios sociales y redes, etc, que ayudan a impulsar productos y servicios. Como “Avatar” fue un proyecto complejo e innovador, principalmente en la creación de criaturas y humanoides, usando el desempeño de personas reales, James dijo que dejó que la tecnología guiara su proceso creativo para desarrollar la película. Aclaró que esto no siempre suele suceder, ya que siempre crea sus proyectos en un ciclo, en el que la imaginación alimenta la tecnología y viceversa.



Las personas son el principal instrumento para la innovación y la tecnología



En ese punto, James resaltó que “la tecnología no es nada sin las personas, ya que tiene que ser solo un instrumento para que todos interactúen. Por eso, saber comunicar y gestionar lo bueno y lo pequeño es el principio para generar buenas ideas”.