Ante la disposición de las autoridades de declarar el día no laborable por el paso de la tormenta Franklin, explora diversas actividades para hacer en casa

Desde el mediodía del martes y durante este miércoles, las autoridades lo determinaron no laborable debido al paso de la tormenta Franklin.



En días lluviosos en los que salir a la calle nos requiere exponernos al peligro, quedarnos en casa es lo más recomendable y casi obligatorio. Este tiempo, más que un día perdido de trabajo o estudio, puede ser aprovechado para diversas actividades, tanto individuales, como en familia.



Si tienes pequeños en casa, la lista de actividades que incluyan a todos los miembros de la familia es extensa. Las que siempre resulta ser una buena opción son las olimpiadas de juegos de mesa. Desempolva las cartas, tableros o juegos de dominós y manos a la obra.



La oscuridad de un día nublado también puede ser aprovechada, un cine desde la sala o en camita tampoco es mala idea. Si no cuentas con palomitas, descuida, prepara el snack que tengas en casa e identifica una buena serie o saga de películas y disfruta de un maratón en familia o únicamente con tu compañía.



Explora los talentos de la casa y manos a la obra. Dibujar o pintar, es una actividad cien por ciento disfrutada por los más pequeños, además de que les ayuda a desarrollar la creatividad y ser productivos.



Los días lluviosos también son una buena oportunidad para sacar a la luz nuestros dotes culinarios. Evalúa los ingredientes que tengas en la despensa, y a partir de esto, explora ricas opciones, como la receta de la abuela o platos encontrados en la web. Los caldos y sopas, siempre son la mejor opción para este clima, pero que nada te limite.



La alerta de prolongados aguaceros y el mandato establecido por las autoridades de no laborable, pudo haber motivado el cierre de comercios y que puede el gimnasio tampoco esté abierto, pero que eso no arruine tu entrenamiento, el internet tiene un mundo de rutinas para hacer desde casa y que no te saltes la actividad física de día.



La tormenta también pudo haberse llevado la energía eléctrica. No te preocupes, para esto también hay una solución. Una sesión de cuenta cuentos también los mantendrá entretenidos y despejados. Puedes buscar los libros de la biblioteca, recordar un cuento que conozcas o incluso usar la imaginación y creatividad y crear su propia historia.



Estas actividades, más allá de entretener a las familias, harán que la armonía, la comunicación y los lazos familiares se fortalezcan. Además de distraerlos de los ruidos que puedan resultar aterradores por el paso de la tormenta.

Recomendaciones

El hecho de que se busquen alternativas de actividades que hacer en casa, no te descuides y toma precauciones desde casa ante el paso de la tormenta.



• Mantente informado de los diversos acontecimientos que surjan y anuncien las autoridades, en caso de que en tu zona sea anunciado una evacuación.

• Despeja y destapa los desagües del exterior de la casa para evitar inundaciones.

• Disponga de lámparas inalámbricas y botiquines de primeros auxilios, ante cualquier eventualidad.

• No olvide asegurar ventanas y puertas, y los objetos que puedan ser arrastrados por la brisa o por el agua.

• Evita a toda costa salir de casa, solo si es necesario o por disposición de las autoridades.