La vitrificación de los óvulos se realiza a la mujer en edad reproductiva para que pueda utilizarlos más adelante

Con el paso del tiempo, la fertilidad de la mujer se reduce considerablemente debido al envejecimiento de los ovarios. No solo es más difícil conseguir un embarazo, sino que, una vez que este se produce, hay menos posibilidades de que nazca un bebé sano, así lo aseguró a elCaribe la uroginecología Danisa Méndez.



A los 30 años, según Méndez, una mujer tiene una probabilidad de quedar embarazada de un 69 %. Cada año que se retrasa la maternidad, las posibilidades de quedar embarazada se reducen un 5 %. “Debido al ritmo de vida actual, son más mujeres las que se encuentran con un nivel de fertilidad bajo cuando deciden ser madres”, destacó. Es por eso que resalta la importancia de la preservación o congelación de óvulos en edad reproductiva.



¿En qué consiste la congelación de óvulos o vitrificación de óvulos, y cómo se ejecuta el procedimiento?

La vitrificación de ovocitos es un proceso de solidificación en el que los ovocitos son tratados con sustancias crioprotectoras y sumergidos en nitrógeno líquido a una temperatura de -196º C. Los pasos son los mismos que los de un ciclo de FIV: estimulación del ovario con hormonas, aspiración de los ovocitos, y en lugar de inseminarlos y fecundarlos, se realiza la vitrificación quedando almacenados después en nitrógeno líquido.



¿Quiénes pueden beneficiarse de este método?



Mujeres que por cualquier razón desean posponer su maternidad.

• Pacientes oncológicas que van a recibir tratamientos gonadotóxicos.

• Mujeres que han recibido cirugía repetitiva sobre el ovario, como puede ser el caso de la endometriosis.

• Pacientes en las que preferimos realizar la transferencia embrionaria en un ciclo distinto al de la estimulación folicular con riesgo de SHO, aparición de pólipos, hidrosalpinx o hidrómetras, ausencia de espermatozoides, etc.

• En pacientes con baja respuesta: para acumular ovocitos.



Retrasar la maternidad hasta edades avanzadas conlleva una reducción del número de óvulos en la reserva ovárica de la mujer. Es por esto pueden tener dificultad para conseguir el embarazo o mayor riesgo de aborto espontáneo a medida que aumenta su edad. De ahí, la importancia de vitrificar los óvulos cuando aún se es joven para utilizarlos más adelante.



Vitrificar óvulos siempre será una buena opción, ya que si la mujer padece una enfermedad oncológica, o progresiva como es la endometriosis, que son patologías que dañan la calidad del óvulo, podrá intentar conseguir el embarazo con sus propios óvulos, aunque la severidad de la enfermedad haya avanzado.



Tanto en hombres como en mujeres, las patologías oncológicas asociadas a tratamientos de quimioterapia y radioterapia pueden afectar la fertilidad del paciente. Los tratamientos causan una disminución importante de la reserva de ovocitos, en algunos casos completa, lo que puede dar lugar a un fallo ovárico prematuro o a problemas graves de fertilidad.



¿Existen pasos a seguir, tanto para hombres como mujeres, para preservar la fertilidad de manera natural?

Sí, existen algunas medidas que podemos tener en cuenta para preservar nuestra fertilidad. Cuidar nuestra salud, no consumir tabaco, pues está científicamente comprobado que tiene repercusiones nocivas sobre la fertilidad tanto en la calidad embrionaria, ovocitaria como la espermática. Es importante mantener una vigilancia sobre el peso y una buena alimentación. Lo ideal es llevar una dieta sana y equilibrada, donde no falten las frutas y las verduras, ni el pescado. El ácido fólico, presente en alimentos como el brócoli, las espinacas, lentejas o los espárragos, también será un buen aliado. Hay que evitar el estrés y disminuir el consumo del café.

¿Qué tan segura es la vitrificación de óvulos?

La vitrificación de óvulos es un proceso seguro y permite la conservación intacta de la calidad ovocitaria. Los óvulos quedarán en mantenimiento, sin límite de tiempo, hasta que encuentres el momento ideal para emprender el camino de la maternidad.