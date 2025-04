En 2011 decidió salir de su zona de confort, fue entonces cuando nació su proyecto Best Vacations F&C Tours & Travels

Santiago, RD.- Para nadie es un secreto que el hecho de emprender significa un acto de coraje y de confianza. Para Cristian Ramírez va mucho más allá de una moda, se trata de un estilo de vida que requiere de fortaleza de mente y espíritu.



Desde muy joven, Cristian ha sentido una gran pasión por el mundo del turismo. A pesar de no haber realizado estudios al respecto, empezó en el sector gracias a una vacante de una empresa en la que buscaban a alguien para trabajar las operaciones nocturnas y que dominara el idioma inglés, poco a poco fue conociendo el negocio y en solo dos años ya se desenvolvía en todos los departamentos, incluso como guía turístico.



En 2011 decidió salir de su zona de confort y dejarse llevar por su corazón, fue entonces cuando nació Best Vacations F&C Tours & Travels, una agencia de viajes turoperadora, con diseño y organización de experiencias de viajes locales, internacionales, hoteles, cruceros y boletos aéreos.



Sin imaginarse que de solo comenzar con rutas pequeñas en República Dominicana y llenar unos pocos autobuses, hoy en día organiza viajes internacionales por toda América, Europa, Asia y Medio Oriente. Con más de 13 años en el mercado, ha logrado permanecer en la mente del cliente gracias a su alta valoración, fidelidad, calidad en el servicio y sus interesantes rutas de viaje.

Cristian Ramírez. Ramírez destaca que lo más difícil de emprender es mantenerse relevantes en el tiempo.

“Para nosotros, nuestros clientes no tienen un valor metálico y por eso siempre estamos enfocados en brindar experiencias inolvidables en cada uno de nuestros paquetes”, destacó el emprendedor.



El camino no ha sido fácil, pero su resiliencia lo ha llevado a nuevos horizontes.



“Lo más difícil de emprender es mantenernos relevantes a través del tiempo sin caer en lo cotidiano. De las dificultades he aprendido que son las que te ponen a prueba para saber si realmente mereces eso por lo que estás luchando”, expresó.



El apoyo familiar, su pasión y curiosidad por el turismo, su deseo inagotable de compartir conocimientos y culturas, así como su disciplina y enfoque han sido los pilares fundamentales para establecer su organización.



Cristian agradece a todos los que han formado parte esencial del recorrido en la historia de Best Vacations F&C Tours, donde pretende continuar dando lo mejor de sí y ser testigo de experiencias inolvidables para quienes los eligen.