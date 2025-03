Es fundamental que las organizaciones tomen medidas para fomentar un ambiente de trabajo positivo

La salud mental de los empleados se ha convertido en un tema de creciente preocupación en el ámbito laboral por las condiciones que pueden generar estrés, desmotivación y conflictos como una cultura corporativa tóxica. Este tipo de cultura no solo afecta la productividad, sino que también impacta directamente en la salud mental de los empleados. Consecuencias como el estrés crónico, la ansiedad y la depresión son solo algunas de las problemáticas que pueden surgir en un entorno laboral poco saludable. Es fundamental abordar estos temas para fomentar un ambiente de trabajo más positivo y saludable.



Según los informes Health Trends 2024 y People Risk 2024, así como un reciente estudio sobre la gestión de la salud mental en las organizaciones, elaborados por Mercer Marsh Beneficios, destaca que, aunque el 66 % de las empresas en Latinoamérica y el Caribe asegura tener programas dedicados al bienestar emocional, solo el 52 % ofrece formación adecuada en estas áreas. Esta desconexión resalta la necesidad urgente de transformar las políticas existentes en un compromiso auténtico y estructural.



Un desafío importante



El acceso a servicios de salud mental sigue siendo un desafío importante. El 56 % de los aseguradores en la región no cubre la salud mental de niños, adolescentes y familias, mientras que el 42 % no han ajustado deducibles y copagos para mitigar los efectos de la inflación. Estas barreras económicas dificultan el acceso a los tratamientos que los empleados requieren, lo que, a su vez, impacta directamente en la productividad y en la retención del talento.



“Aunque muchas empresas han comenzado a implementar programas de salud mental, como talleres ocasionales de mindfulness o charlas de motivación; no basta con sesiones esporádicas si la cultura laboral sigue promoviendo la sobrecarga de trabajo. Estas iniciativas pueden ser útiles, pero deben ser parte de un enfoque más amplio y sostenido”, comentó Ariel Almánzar, líder regional de Workforce Health para Latinoamérica y el Caribe en Mercer Marsh Beneficios.



Asimismo, dijo que las aplicaciones de meditación no pueden suplir un liderazgo tóxico ni un ambiente laboral poco saludable. Las herramientas digitales deben ser un complemento a un entorno que verdaderamente promueva el bienestar. Ofrecer terapia con limitaciones en el número de sesiones o largos tiempos de espera refuerza el estigma y la falta de acceso real. Es clave que los empleados puedan acceder a la ayuda que necesitan de manera inmediata y sin barreras.



“O, por ejemplo, un desayuno saludable no soluciona jornadas extenuantes ni falta de apoyo emocional en el día a día. Las iniciativas deben ser continuas y estar integradas en la cultura organizacional”, enfatizó Almánzar.



El informe también señala que el 36 % de los empleados considera que la falta de liderazgo efectivo es un factor que afecta su bienestar, lo cual genera entornos laborales tóxicos que conducen al estrés y al agotamiento. Para combatir este problema, Almánzar insiste en que los líderes deben asumir la responsabilidad de fomentar una cultura de salud mental, con un enfoque en el equilibrio y el cuidado de los equipos.



Además, destaca que las empresas que implementan políticas integrales de salud mental no solo fomentan un ambiente de confianza y seguridad psicológica, sino que también mejoran la competitividad, la productividad y la satisfacción general de sus empleados.



“El compromiso real con la salud mental es un activo estratégico que puede mejorar significativamente el rendimiento organizacional”, concluyó Almánzar.