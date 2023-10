Este sábado, a las 8:30 pm, en Salón La Fiesta del hotel Jaragua, “Recordar es vivir” une a las dos agrupaciones

“Recordar es vivir” se títula este reencuentro en el escenario del Teatro La Fiesta del hotel Jaragua. La frase ha derivado de tradición en tradición. Primero los celtas decían: “El recuerdo no envejece”, luego los rusos: “Lo nuevo no es más que lo viejo bien olvidado”.



Así que jóvenes de ayer como Jossie Esteban y Ringo, con Patrulla 15, por un lado, y el Conjunto Quisqueya por el otro, serán los encargados de recordarnos que los merengues de ayer pueden ser los merengues de hoy.



Se trata de que este año Jossie Esteban y la Patrulla 15 están cumpliendo 45 años de vida artística. Fue en 1978 cuando se unieron y al año siguiente lanzaron su primera grabación, así lo dijo Jossie Esteban al programa Famosos Inside que sale de lunes a viernes a las 4:00 de la tarde por CDN, canal 37 y se repite a las 5:00 p.m.



Ambas agrupaciones han sido convocadas por Amable Valenzuela Productions para animar este sábado a la capital de República Dominicana, con merengue.



Ringo expresó que aún no han celebrado en Puerto Rico sus 45 años. “Pero lo haremos. Eso sí lo acabamos de celebrar en el municipio de Santo Tomás de Chichicastenango, en Guatemala”, precisó.



“Eso fue un lleno total, gracias al Señor”, expresó por su parte Jossie Esteban. “Luego estuvimos en Panamá, donde no estuvimos solos; pero fue un lleno también. Regresamos a Puerto Rico y hemos hecho todos los medios. Va a ser un lleno total. Y esperamos que aquí sea igual”.



“No les vamos a decir que vayan. Es una invitación para brindarles toda la pasión y la historia de Ringo Martínez, Jossie Esteban y la Patrulla 15. Decirles a esas personas que saben que estos show muchas veces no se repiten. Si lo permite Dios se dan. Pero creo que este es un show que nadie debe perderse”, aseveró el cantante y compositor.



Por su parte Ringo manifestó estar muy emocionado. “Hasta la clase graduada mía del Colegio San Vicente de Paúl, de San Francisco de Macorís, viene al show”.



El sonido nuevo, refrescante, algo diferente de la propuesta de estos artistas, fue quizás el elemento principal para que se pegaran hace 45 años. Ambos recordaron como en 1990 grabaron el disco Dos tiempo bajo un mismo tono, donde compartieron temas con Vico C.. “Creo que algo que incidió en que nos pegáramos fue que, a diferencia de otros artistas, siempre teníamos temas románticos y temas jocosos. No todo el mundo canta temas jocosos. En mi opinión eso ayudó mucho. Además esa diferencia de sonidos, ¡que tú sorprendes!” , explicó Ringo. “Son como dos mundos a los cuales se les canta en merengue”, ripostó Jossie.



“Ese disco con Vico C hizo historia. Fue el primer junte entre un rapero y un merenguero”, sentenció Ringo.



¡Qué interesante sería un remix de aquel disco con colores actuales! “Buena idea, buena idea”, dijeron a coro. “Vamos a esperar que los managers se pongan de acuerdo”, espetó Jossie. “Hablamos del arte, pero vivimos del arte” ripostó Ringo.

Musicalmente hablando (en la música urbana) hay un retroceso. Insisto, musicalmente hablando. Se fue para abajo la música y se fue a la mugre. Eso no quiere decir que no le guste a la gente. Le gusta a la nueva generación. Pero la generación nuestra prefiere el merengue”.

Ringo Martínez

Hay muchos cantantes, pero pocos intérpretes. El que canta, y es intérprete, tiene que ser actor dentro del disco. Cuando yo comencé no había monitores… Tenía que estar afinado con ese grupo sin escucharme”.

Jossie Esteban