Mucho antes de que en 1981 se gestaran los orígenes de lo que luego se convertiría en el Mes de la Historia de la Mujer, las diseñadoras y pioneras de la moda estaban labrándose sus propios caminos para empoderar a las mujeres con prendas que infundieran confianza y crear puestos de trabajo que sostuvieran los medios de subsistencia.

Mientras que millones de personas asocian la moda exclusivamente con el estilo, estas trovadoras utilizaron sus diseños para crear una vía más individualista de autoexpresión y alterar las ideas preconcebidas de lo que debe ser una mujer. No buscaban el conformismo.

Curiosamente, a menudo creaban prendas pensando en la comodidad, para que quien las llevara pudiera mostrar su verdadero sentido.

Las 10 mujeres más influyentes de la industria de la moda

1. Coco Chanel

Como árbitro del buen gusto, Chanel tuvo que lidiar inevitablemente con imitaciones y copias (Getty Images)

Antes de su muerte en París a los 87 años, en 1971, Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel estuvo trabajando hasta el último minuto en su colección de alta costura. Considerada por muchos como la mayor fuerza de la moda que jamás haya existido, creó un espíritu de moda, además de un look. Además de influir en la mayoría de los mejores diseñadores jóvenes de su época en Europa y Estados Unidos, tuvo un impacto duradero en la moda actual.

Durante 60 años, Chanel personificó su estilo característico simplemente vistiendo sus creaciones. Liberando a las mujeres de la corsetería y otras prendas restrictivas, tomó prestado algo de la moda masculina y creó un estilo casual y deportivo después de la Primera Guerra Mundial.

El traje Chanel, el vestidito negro, la bijouterie, las gabardinas, el bolso de cuero acolchado, las remeras de cuello alto, los pantalones, los chaquetones y la fragancia Chanel No.5 siguen siendo clásicos hoy en día.

2. Carolina Herrera

En 2018, Herrera se alejó de su empresa homónima y fue sucedida por Wes Gordon, que continúa como director creativo de la casa (REUTERS)

Nacida en Caracas, Venezuela, Carolina Herrera lanzó su primera colección de firma en un desfile en el Metropolitan Club en 1981 con el impulso de la ex editora jefe de Vogue Diana Vreeland. Al principio, un ejecutivo de Saks Fifth Avenue dijo que sus diseños “se adaptan a una clienta determinada, y el tipo de cosas que ella hace es prácticamente un arte perdido, al menos en Estados Unidos”.

El magnate de los medios de comunicación Armando de Armas se había ofrecido a invertir en el negocio de Herrera antes del debut oficial y se mantuvo a bordo hasta que la empresa fue vendida a Puig en 2012. Pragmática hasta la médula, el éxito de Herrera se ha basado en una cartera diversa y un cierto ímpetu.

Como madre de cuatro hijas, su visión de la moda es intergeneracional. Pasando de la ostentación inicial a un estilo más comedido de decoración chic, Herrera personifica la elegancia que su marca ofrece a los compradores. “La moda debe ser para hoy”, declaró en diálogo con WWD hace varios años.

3. Vivienne Westwood

Puede que Vivienne Westwood haya sido la responsable de la convergencia de la alta costura y el punk (REUTERS)

Nació en el seno de una familia humilde. Al principio, todo apuntaba a que su vida sería la de una más de esas mujeres que estudian, se casan, dan clases en la escuela y forman una familia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad y, tras divorciarse de su primer marido, conoció a Malcom McLaren, músico, productor y manager del mítico grupo Sex Pistols.

Con él se inició en el punk abriendo una tienda en el 430 de King’s Road a comienzos de los setenta que se convertiría en la meca de la anti-moda y la diseñadora se erigiría como un auténtico icono del movimiento punk.

En 1983 Westwood puso fin a su relación y a su colaboración empresarial con McLaren. Fue entonces cuando decidió lanzarse a diseñar en solitario. A Westwood no le iban las convenciones, ni en la vida ni en la moda, de ahí que reinterpretara y se apropiara de varios símbolos del Reino Unido como la bandera, el mítico tartán escocés o sus kilts. El pasado año, a los 81 años, la emblemática diseñadora británica e ícono de la moda, falleció en su domicilio en Clapham, Londres.

4. Diane von Furstenberg

Diane Simone Michelle Halfin, alma y creadora de la firma, nació en Bruselas en 1946 en el seno de una familia judía acomodada con raíces griegas y rusa (REUTERS)

La diseñadora belga-estadounidense, nacida Diane Simone Michelle Halfin de padre rumano y madre griega y judía (superviviente del Holocausto) en 1946, conoció al príncipe Egon von Furstenberg y se casó con él en 1969. DVF, como se la conoce, es una de las únicas diseñadoras vivas reconocidas únicamente por sus iniciales. No le resultó difícil entrar en el mundo de la moda. Su acceso fue complementario a sus lazos sociales y a su título por matrimonio, pero fue su afán de independencia en este último lo que allanó el camino hacia sus numerosos logros.

En 1969, recién casada, joven y embarazada, von Furstenberg llegó a Nueva York y entró en el club de la moda como muchos otros diseñadores: arrastrando una maleta llena de ideas a compradores y revistas. Un encuentro con Vreeland, entonces editora de Vogue -a quien le gustó su nuevo enfoque para vestir a la mujer- haría que su nombre apareciera en el calendario de la moda. Su éxito dio lugar a una línea de cosméticos y, en 1976, DVF y suwrap dress aparecieron en la portada de la revista Newsweek. El resto sería historia de la moda.

5. Donna Karan

Cuando dejó su puesto de diseñadora jefe de DKI en 2015, Karan había construido un imperio de la moda desde los cimientos (Getty Images)

Nacida como Donna Ivy Faske y criada en Queens (Nueva York), la simpatía de la diseñadora y su fácil relación con los consumidores han sido constantes a lo largo de su carrera. Tras asistir a la Escuela de Diseño Parsons, Karan empezó su carrera en Anne Klein, donde ascendió a codiseñadora con Louis Dell’Olio. En 1984, se aventuró a crear por su cuenta una colección de ropa moderna para gente moderna.

Con un body de jersey como prenda básica, Karan creó “siete piezas fáciles” que debían ser intercambiables. Donna Karan International se creó con su difunto marido Stephen Weiss y Takiyho Inc. “Una mujer lo necesita todo, así que pensé: ¿por qué no hacerlo todo?, dijo a WWD en 1986.

6. Vera Wang

La vasta gama de productos de Wang abarca ropa, joyas, artículos de decoración para el hogar, colchones, cosméticos, fragancias, vestidos de dama de honor, porcelana Wedgwood, marcos para cuadros y mucho más (Getty Images)

Vera Ellen Wang es la mujer detrás de una de las marcas más poderosas y populares de la industria de la moda estadounidense. Nacida en Nueva York y de padres chinos, comenzó estudiando Historia del Arte para acabar, antes de comenzar su exitosa carrera como diseñadora, haciendo prácticas en la prestigiosísima Vogue USA.

Tras pasar por el equipo de diseño de Ralph Lauren, se lanzó de lleno a la renovación de la industria de los trajes nupciales. Y lo hizo abriendo su propia tienda en Nueva York y vistiendo a algunas de las novias más emblemáticas de la historia reciente; de Victoria Beckham a Alicia Keys, Chelsea Clinton, Hilary Duff o Ariana Grande.

Una vez acomodada en el nicho nupcial, en el año 2005, decidió lanzar su primera colección de prêt-à-porter, una faceta que le ha reportado no pocas alegrías y no pocos looks sobre la alfombra roja.

7. Anna Wintour

Comprometida con elevar la moda a la categoría de arte, organiza, junto al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, una exposición anual que se ha convertido en un verdadero acontecimiento mundial (REUTERS)

Anna Wintour es, sin exagerar, la mujer más poderosa de la industria de la moda contemporánea. Nacida en Londres en 1949, la actual directora de Vogue USA y también de contenido global de Condé Nast, se estrenó en el periodismo de moda a los 20 años, cuando fue contratada en Londres para Harper’s & Queen. En los setenta fichó por la revista Harper’s Baazar y se trasladó a Nueva York.

Tras encadenar diversos trabajos, en 1983 entró en la edición norteamericana de Vogue como responsable creativa. Su buen hacer se vio recompensado con un puesto de directora de la edición británica que la devolvió, temporalmente, a la capital británica. Más adelante, volvería a Estados Unidos para ponerse al frente de la publicación House & Garden y, un año después, convertirse en directora de Vogue, un puesto que lleva ocupando desde hace casi tres décadas.

8. Miuccia Prada

Miuccia Prada convirtió el negocio familiar de bolsos de piel de lujo en un imperio de la moda. Sus diseños se encuentran siempre entre los más vanguardistas y son imitados temporada tras temporada (Getty Images)

No es casual que una de las últimas revoluciones vividas en el mundo de la moda, la de Prada, proceda de una mujer -¿la más poderosas de la industria?- preparada, formada e inquieta. Militante en su juventud del Partido Comunista y una auténtica rebelde para el entorno familiar, Miuccia -conocida entre su familia como Miu Miu- se doctoró en Ciencias Políticas antes de decidirse a hacerse cargo de la empresa familiar, una marroquinería fundada en 1913.

Desde entonces, y sobre todo durante los últimos años del siglo XX y hasta la actualidad, temporada tras otra, Miuccia ha conseguido marcar el ritmo de la moda revitalizando y reinterpretando elementos presentes en el imaginario colectivo tales como el encaje, las rayas, la piel de serpiente, el color, las hadas y hasta el universo tunning tanto en Prada como en su otra marca, Miu Miu.

9. Donatella Versace

Patrocinadora de la Fundación Elton John contra el sida, Donatella también ha sido una eminente activista y defensora de los derechos de los homosexuales y de la lucha contra el sida (REUTERS)

Considerada desde hace tiempo un ícono feminista, Donatella Versace es un nombre familiar que trasciende la industria de la moda. Conocida por su confianza inquebrantable y su humor descarado, ha sido fundamental en la fundación de la casa de moda de lujo Versace.

Tras el trágico asesinato de su hermano Gianni Versace, Donatella se convirtió en el rostro de la casa de moda de lujo. Fue la responsable de la explosión de la marca en los medios de comunicación, diseñando campañas publicitarias con figuras de la talla de Nicki Minaj, Beyoncé, Jennifer López y Demi Moore. También es el genio creativo de los complejos turísticos internacionales de la marca, como el Palazzo Versace en la Costa Dorada y en Dubai.

10. Stella McCartney

Tanto los activistas como los amantes habituales de la moda apoyan las contribuciones de Stella McCartney a la moda ética (REUTERS)

Stella Nina McCartney, segunda hija del exbeatle Paul y de su primera mujer, la fotógrafa Linda, se ha ganado el puesto -eso nadie puede ponerlo en duda- de diseñadora inglesa más relevante de las últimas décadas. Más de veinte años de trayectoria profesional la avalan.

Comenzó haciendo prácticas a los 15 años en el taller de Christian Lacroix y se trabajó en las trastiendas de Savile Row. Y aunque bien es cierto que nadie le regaló nada, es justo decir que cuando presentó su colección de graduación en Saint Martins acudieron a desfilar sus amigas Kate Moss y Naomi Campbell. Apenas dos años después fue nombrada directora creativa de Chloé y respondió haciendo que las ventas se multiplicaran. En 2001 recibió una oferta del grupo Gucci y no la dejó escapar. Su firma, Stella McCartney, nació con éxito y así ha seguido hasta hoy.

Fuente: Infobae