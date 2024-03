ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.– La tendencia de regalar flores amarillas a tu pareja, amigos o familiares- se celebra en honor a la canción ‘Flores amarillas’ de la telenovela argentina Floricienta, estrenada en 2004. En esta pieza musical, la intérprete quien tiene el mismo nombre que la novela, expresa su deseo por recibir flores amarillas desde la infancia.

«Ella sabía que él sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas, no te apures, no detengas el instante del encuentro, está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho no te olvides que la vida casi nunca está dormida», se escucha decir en el coro de la canción.

¿Tradición milenaria o tradición de los ‘millennials’? Hay quienes creen que la ‘locura’ de regalar flores amarillas, el 21 de marzo, viene de hace mucho tiempo atrás, pero nada más alejado de la realidad que eso. La verdad es que esta tendencia se popularizó a través de la red social TikTok, no hace mucho y de la mano de una novela argentina

¿Qué significado tienen las flores amarillas?

Regalar flores amarillas, tiene dos significados