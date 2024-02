Jessica Leonor y Randy Ramírez son una pareja amante de los viajes que decidió plasmar sus aventuras en este proyecto

Desde que se conocieron, Jessica Leonor y Randy Ramírez conjugaron su amor con la pasión de hacer turismo, a tal punto de que sus aventuras los encaminaron a crear su proyecto Por Ahí RD, que arrancó en 2023 en las redes sociales y YouTube, y que ahora se convirtió en una revista que cuenta con su página web.



El proyecto comenzó a tomar forma en la pandemia. Jessica escribía sobre turismo como una forma de seguir conectando con los diferentes destinos. “Me acuerdo que en ese proceso me alié con amigos, con viajeros; ellos me indicaban en entrevistas cómo llegar a destinos, y el escrito lo compartía en las plataformas”, expresó.



En esa etapa, vio importante el vivir sus propias experiencias y compartirlas en sus propios medios. Randy le insistía en iniciar con la idea, pero ella quería crear una estructura, ponerle nombre, colores, un logo, por lo que se sumergió en: “Este proyecto tiene que…”.



El día llegó en el año 2023, que es cuando colocaron la idea en la lista de las metas y de los deseos de Nuevo Año. “Ese año dijimos, nosotros vamos a dar el paso y vamos a crear y presentar un proyecto sobre lo que a nosotros nos gusta”.



Randy, director de la revista, señaló que está enfocada en cuatro columnas: “Las experiencias, los destinos, la gente y la gastronomía. Cada lugar es solo un pedazo de tierra, pero cuando conocemos la cadena de valor que lo conforma, toma una dimensión y relevancia particular”, subrayó.



Jessica, editora de la revista, expresó que Por Ahí RD sirve como una guía para viajeros, aventureros, exploradores y amantes de compartir experiencias para que otros se animen a vivir las suyas.



“Entendiendo que en la actualidad hay una nueva forma para compartir la verdad. Donde los formatos modernos y sencillos toman relevancia en el consumo de los usuarios”, puntualizó la periodista.



Un elemento importante para disfrutar mejor las aventuras



Un elemento importante para ellos era cambiar el carro que tenían por un vehículo todoterreno para llegar a aquellos lugares de difícil acceso. Randy pensó en una Mitsubishi Montero del 1995, pero a Jessica no le agradaba la idea por lo que estaba renuente.



¿Cómo esa situación los ayudó a vivir mejor sus aventuras? Randy fue el de la idea del vehículo, porque es un apasionado de las 4 x 4 y de vivir aventuras en lugares en los que tuviera que cruzar ríos y fangos. “¿Tú sabes lo complicado que es cruzar un río y que el camino esté lleno de lodo?”, dijo Randy sobre las interrogantes que le hacía a Jessica para convencerla.



“Ahora nosotros llegamos a lugares que no sabíamos que existían en el país. A medida que fuimos descubriendo esos nuevos rincones, fuimos agregando más valor a nuestras aventuras. Además, se fueron sumando personas que tenían la misma pasión que nosotros”, expresó Randy.



Asimismo añadió: “Con este proyecto me siento totalmente agradecido por lo que estamos haciendo y logrando. En principio queríamos empezar, pero no teníamos la meta clara, pero ya sabemos lo que queremos y dónde queremos estar”, dijo Randy en su alocución.

La página web de la revista Por Ahí RD.

Primer contenido



Increíblemente, para Jessica y Randy el primer contenido que compartieron en Instagram se vovió viral. “Eso, desde el punto de vista de la gente que hace contenido, era un excelente inicio. Al mes siguiente, seguimos compartiendo historias y siguieron subiendo las vistas. Eso era un respaldo de los usuarios de las redes que nos indicaba que el contenido estaba llegando y estaba gustando”, manifestó Jessica.



Iniciaron este proyecto, pero no han parado. “Desde abril del 2023 hasta la fecha hemos creado contenido de manera constante para las redes sociales. Y de ahí, pasamos al siguiente paso, que es la web con la intención de hacer un contenido más amplio sobre turismo y que pueda llegar a más personas”, concluyeron ambos.