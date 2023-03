A pesar de que se transmiten con facilidad se pueden prevenir con vacunas y medidas de higiene

El dengue y el chikungunya se transmiten por picadura de mosquitos; mientras que el cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio Cholerae. Cada una de estas enfermedades tienen algo en común: son muy transmisibles. Sin embargo, son prevenibles, así lo aseguró a elCaribe la infectóloga Elianet Castillo, de Cemdoe.



¿Cuál es el tiempo de recuperación en cada uno de los casos?

Estos casos tienen un promedio de recuperación que va de 7 a 10 días. El dengue se caracteriza porque el paciente comienza a presentar episodios febriles, malestar general, dolor de cabeza, dolor retroocular, artralgias, náuseas, vómitos, molestia abdominal, sarpullido o rash, alteración en los niveles de plaquetas y de glóbulos blancos en el hemograma y datos de deshidratación. La chikungunya se caracteriza por presentar episodios febriles y un predominio de los síntomas articulares con dolor e hinchazón de las articulaciones (manos, rodillas, espalda, entre otros), etc. En cuanto al cólera, se suele presentar como un cuadro de evacuaciones diarreicas que aumentan en frecuencia. En casos graves las heces adquieren una consistencia muy particular conocida como “agua de arroz’’. Suele ser un cuadro súbito; no suele presentar episodios febriles. El paciente puede presentar náuseas, vómitos y dolor abdominal. La peculiaridad principal es la deshidratación de moderada a severa.



¿En qué época y lugares es más frecuente la proliferación de estas enfermedades?

Las enfermedades transmitidas por picaduras de mosquitos como el dengue y la chikungunya, usualmente aumentan los casos en temporada de lluvias e inundaciones por el aumento de los criaderos de mosquitos. Influye también el verano. El cólera, se relaciona con la ausencia de agua potable disponible y la pobre higiene en la manipulación de los alimentos, así como pobre higiene de manos.



¿Cuál de las tres es más mortífera ante las personas más vulnerables?

Eso depende de la severidad del cuadro clínico. Ciertamente, existe un riesgo mucho más elevado con el dengue y el cólera en vista de que causan en el paciente una deshidratación de moderada a severa requiriendo inclusive hospitalización para el manejo adecuado del cuadro. Las embarazadas, los niños y los ancianos tienen un porcentaje de volumen de agua en el cuerpo diferente al resto de los adultos, esto los hace más susceptibles a las infecciones que causen deshidratación como el dengue o el cólera. Una deshidratación severa puede desencadenar un shock hipovolémico y posteriormente la muerte.



¿Qué riesgos o complicaciones pueden presentar las embarazadas ante el contagio?

Las embarazadas por los cambios en la fisiología y alteración del sistema inmune propio de ese período tienen un riesgo más elevado de complicaciones. Éstas dependerán del tipo de infección que presenten y el manejo que se le dé desde el inicio del cuadro. En varios estudios han encontrado una asociación con la ocurrencia de partos prematuros, ruptura prematura de membranas, disminución de los movimientos fetales, oligohidramnios, bajo peso al nacer y muertes intrauterinas, cuando se adquiere la infección de la chikungunya y el dengue en el embarazo. El cólera se asocia a partos prematuros y muerte tanto del bebé como de la madre debido a la deshidratación secundaria causada por la diarrea severa.



¿Estas enfermedades se pueden transmitir al bebé en el caso de las mujeres embarazadas?

En cuanto a los virus como el dengue y chikungunya sí se pueden transmitir al bebé. Esto dependerá del trimestre en el cual se encuentre la embarazada al momento de haber contraído la infección. En ambos casos, el riesgo de transmisión al bebé es más alto si adquiere la infección en el tercer trimestre del embarazo. Con respecto al cólera, si una embarazada está con un cuadro agudo, no se lo transmitirá por vía congénita (antes del parto) al bebé, pero sí podría suceder durante el parto vaginal o luego del nacimiento si no se tienen las medidas de higiene de lugar y si la madre no ha recibido tratamiento antibiótico adecuado para el cólera.



¿Cómo puedo protegerme del contagio de estas enfermedades?

Vacunarse en el caso del cólera. En cuanto al dengue y a la chikungunya, hay que tomar las medidas de lugar como uso de repelentes, mosquiteros, ropa que cubra las extremidades, remover todos los criaderos de mosquitos. Todos los objetos que acumulen agua pueden convertirse en un criadero, tales como cubetas, tanques, floreros, gomas, etc.



¿Éstas pueden producir secuelas a largo plazo?

De las tres, la que más se ha asociado a secuelas es el chikungunya, que según la literatura, puede dejar al paciente con artritis crónica.