Este tejido se ha convertido en un pilar fundamental del estilo contemporáneo y en un recurso inagotable de inspiración para armar los mejores looks de aire casual.



Si hay un tejido que le queda bien a todo el mundo, ese es el denim, ¿estamos de acuerdo? Nunca he escuchado a alguien decir: “No me queda bien”, por el contrario, las personas que lo tienen en su armario se sienten muy a gusto.



Lo que diferencia al denim de otros tejidos es su adaptabilidad y versatilidad. Tiene la ventaja de que hay infinitas formas de teñirlo, desteñirlo, embellecerlo y personalizarlo, y cada método crea un resultado único.



Con todo tipo de escotes, patrones, incluso, dibujos, los tops denim se posicionan como una moda afín a todos los gustos. Además, un punto a favor de esta tendencia es que, al igual que los clásicos vaqueros, combinan fenomenal y sientan bien a todo tipo de cuerpos; solo hay que dar con el tipo correcto.



La tendencia denim no solo se presenta en forma de vaquero clásico para el día a día, si no que amplía su gama de posibilidades y se hace ver también en faldas, camisas, vestidos o accesorios entre otras muchas pendas.



Otra característica que define a la tendencia denim de este año es hacer combinaciones entre ellos. Es decir, total looks compuestos de prendas denim de diferentes tonos combinadas entre sí.



Para llevar un total look



Una de las claves a la hora de llevar este total look, es que las piezas que lo compongan tengan el mismo lavado o similar, ya que va a hacer que todo quede mucho más integrado. ¿El mejor truco? Dar la nota llamativa a través de los accesorios, como bolsos y zapatos, teniendo un lienzo en blanco con el que jugar.



La chaqueta y pantalón estampados



Para aquellas que buscan una opción más divertida, que se salga del clásico vaquero, también hay sets estampados que reavivan aún más esa esencia setentera. Si quieres integrarte de lleno en este estilo, añade una camiseta con dibujos y unas botas cowboy.



Las piezas en las que puedes llevar el denim



Debido a su durabilidad y su versatilidad probada, los expertos predicen que los jeans voluminosos, las faldas midi, las chaquetas e incluso muchos accesorios como bolsos o botines serán una tendencia masiva. Pocas cosas son más eternamente clásicas, lo que ha provocado que esta temporada los diseñadores hayan subido de nuevo la apuesta por el denim.

Las chaquetas son la prenda estrella de la temporada.

Mezcla el denim con otras texturas

El Street style es esa fuente inagotable de inspiración que siempre nos adelanta cuáles son las tendencias a tener en cuenta de cara a la próxima temporada. El contraste de tejidos es otra de las grandes apuestas a las que juega el denim, ya sea con una mezcla colores distintos, blanco y negro, o dos tonos de azul, o incluso añadir otro material como el cuero.