El Concepto Herrajes hace su entrada al mercado dominicano

Con un open house fue presentada al mercado dominicano El Concepto Herraje, una empresa especializada en ofrecer una amplia gama de herrajes y accesorios para los fabricantes de muebles, destacándose por la calidad de sus productos precios competitivos y su enfoque centrado en el cliente, la cual llega al país en alianza con Closet Space y LeMore.

Concepto Herrajes

El Concepto Herrajes

La compañía representante de las marcas europeas Hafele, de Alemania y Rincomatic, de España, introduce productos innovadores y vanguardistas que ofreciendo características de diseños únicas, destacándose por la sofisticación de sus líneas.

Los ejecutivos El Concepto Herrajes, Closet Space y LeMore manifestaron su compromiso en ofrecer productos de alta calidad, manteniéndose al día con las últimas tendencias, y brindando un servicio al cliente excepcional.

Ubicado en la calle Juan Ballenilla No. 10 A, Herrera, cerca de Jumbo Luperón, está abierto al público en horario de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM y sábados de 8:30 AM a 12:30 PM.

Durante esta jornada de puertas abiertas, El Concepto Herraje ofreció una experiencia de primera mano con la sofisticación de cada una sus piezas en stock, para el diseño innovador de los espacios contemplados en sus proyectos, que van desde bisagras a correderas de gavetas, corbateros, mecanismos de despensa, cocinas modulares, tiradores y novedosas opciones y soluciones para potenciar el espacio de cada rincón.

Cabe destacar que la propuesta incluye personalizaciones y diseños a la medida, instalaciones, entre otros.