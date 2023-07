Lo primero es prestar atención a qué nos está diciendo nuestro cuerpo y luego buscar el porqué

Ansiedad, estrés, cansancio, temblor del párpado, falta de sueño o dormir en exceso, dolor de cabeza, tensión muscular, son alarmas de que nos estamos exponiendo a niveles de sufrimiento, así lo aseguró la psicóloga Elizabeth Clapés. En muchas ocasiones, sostuvo, estas señales vienen a decirnos que algo no anda bien: que hay un trabajo que nos está afectando; que nos estamos relacionando con alguien que nos genera malestar; que hay una decisión que tenemos que tomar y no somos capaces, entre otros.



“Cualquier cosa que nuestro cuerpo está intentando decir, es que nos está haciendo daño. El cuerpo habla y, si no lo escuchas, grita. Y si no le haces caso va a gritar tan fuerte que no te va a dejar escuchar otra cosa”, dijo durante el encuentro interactivo Aprendemos juntos 2030.



Lo primero es prestar atención a qué nos está diciendo nuestro cuerpo y por qué, sugiere la psicóloga. “Escúchalo, porque quizás necesitas que pares; que te recuperes; que te dediques tiempo y que pidas ayuda profesional, porque después de signos leves, pueden llegar otros más graves”, comparte la experta.



Para Clapés es importante recordar que todos hemos pasado por situaciones en las que hemos dicho: “De esta no salgo”, y salimos. “He visto personas recuperarse de cosas que parecían imposibles y lo hacen. Más allá de las situaciones que no podemos cambiar, y de las cuales salimos a rastras, hay situaciones en las que vale la pena decirnos: ¿qué me pasa?; ¿por qué tengo ansiedad?; ¿por qué cada vez que voy a trabajar, me siento mal?; ¿por qué cuando acaban las vacaciones, en los últimos tres días, empiezo a tener taquicardias, ganas de llorar…? ¿Por qué mi cuerpo me está diciendo esto?”

Para reducir las consecuencias del estrés y la ansiedad, la psicóloga recomienda el ejercicio físico, mejorar la alimentación y meditar.