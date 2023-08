Este 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino, una conmemoración que tiene origen en Brasil

Este 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Una celebración que tiene sus orígenes 13 años atrás en Brasil y busca estudiar la razón de por qué el porcentaje de mujeres que no llegaban al orgasmo era tan alto.



Cuando se supone que al consumar el acto se trata de celebrar el amor y la sexualidad de una manera placentera entre dos personas, más un sinnúmero de beneficios y aspectos positivos, el tema de la sexualidad, especialmente para el género femenino, ha sido un tabú desde hace muchos años.



El origen de esta celebración nace en la Universidad de Piauí de Brasil, la cual lanzó un estudio afín con este tema, del que el concejal brasileño José A. Dantas, descubrió que el 28% de las mujeres no era capaz de llegar al orgasmo, lo que apuntó como un problema grave de salud pública, por lo que tomó la iniciativa de llevar el tema a debate.



Este es un problema que a pesar de que fue expuesto en ese pueblo en Brasil, también se da en otras partes del mundo, razón por la que otros países de la región se sumaron a la iniciativa del concejal para visibilizar la importancia de la sexualidad femenina. Es por eso que desde el año 2006, se lleva a cabo esta celebración en diversos países latinoamericanos.



Importancia de visibilizar



La psicóloga Heidy Camilo describe el orgasmo como la tercera etapa y la culminación del acto sexual, que dura unos 0.8 segundos, y destaca la importancia de que ambos en la actividad puedan llegar hasta ese punto.



“Es importante visibilizar el orgasmo porque es la culminación de esta actividad que estamos realizando. Es como durar horas preparando un alimento, el olor, la textura y ese bocadito es la culminación, eso mismo es el orgasmo.



La visibilización es importante porque cuando el orgasmo femenino no se presenta estamos hablando de una dificultad o de un trastorno, que esta mujer tiene un bloqueo emocional que le imposibilita culminar el acto sexual en todas sus etapas”, destacando entre los factores que implican la incapacidad para culminarlo, el estrés, la ansiedad y el deseo de cumplir con las expectativas sexuales.



“Pasa que cuando estamos muy estresadas, muy ofuscadas, y ansiosas con el propio desempeño sexual y las expectativas sexuales, esto afecta la capacidad de abandonarme al placer. Cuando no me abandono al placer y lo vivo desde la ansiedad, esto que tanto deseo, se imposibilita, por eso hablamos de disfrutar cada momento e instante de una actividad que nos va a proporcionar salud emocional, salud sexual, e inclusive ciertos elementos de salud física porque una buena salud sexual baja los niveles de cortisol que tiene que ver con el estrés”, señaló Camilo.

Doctora Heidy Camilo.

La salud sexual también es un derecho

“La sexualidad femenina definitivamente, al igual que la masculina, es importante porque dentro de los derechos humanos hablamos de la salud pero a veces queremos minimizar el hecho de que la salud sexual también es un derecho humano. Que me sienta amado y tenga pleno disfrute de mi vida sexual es parte importante de los elementos que tienen que ver con mi salud. Debemos desaprender todas estas ideas irracionales acerca de la vida sexual femenina. Cuando no tenemos una buena salud sexual se va a dificultar mi vida de pareja y cuando no tengo una buena vida de pareja se va a dificultar mi buena vida sexual”.