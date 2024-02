En la década del 2000 causó furor y luego quedó en el olvido. Ahora en 2024 está de vuelta y con fuerza

En la década del 2000 había varias piezas que causaron furor en la población como el pantalón pirata, también llamado capri. Las grandes estrellas lo usaban para sus conciertos o para hacer apariciones en series televisivas, por lo que se convirtió rápidamente en la pieza que todas queríamos llevar. Aunque quedó en el olvido por años, en 2024 tenemos una buena noticia: ¡regresa como una de las tendencias favoritas! Admítelo, algo que no esperabas.



Aunque el año pasado en la temporada de verano tuvo una entrada tímida en la moda, ahora es diferente porque la pieza promete. Varias casas de alta costura y diseñadores ya la han agregado en sus últimas colecciones.



No es un secreto que pueden causar un poco de temor al usarse, pues no quisiéramos caer en los mismos errores que nos acompañaron en los 2000. Pero todo ha evolucionado, al igual que las tendencias y nuestro estilo.



Uno de los puntos que más llaman la atención de estos pantalones es que con ellos se pueden crear estilismos de elegancia, al tiempo que evocan frescura. Las casas de moda más destacadas no han dudado de su poder, como Jacquemus que ha enseñado diseños clásicos, mientras Versace se ha inclinado por apuestas más osadas, y en el 2024 nos encontramos a Coperni y una propuesta de mezclilla.



Los pantalones capri vienen en diferentes versiones, desde diseños holgados tipo sastre a otros skinny de mezclilla. Fue Coperni en su desfile Primavera-Verano 2024 que decidió darle otra oportunidad a esta prenda heredada de los 2000. Blazer o suéteres románticos serán ideales para ubicarla en el nuevo contexto estilístico.



Bien sea para una cita romántica o una salida nocturna, los blazers cropped (chaquetas recortadas) están destinados a darle un aire elegante a esos pantalones capri. Elige diseños ajustados y de cintura alta para un efecto más estilizado. En cuanto al calzado, unos mules serán ideales para un efecto más formal, pero si prefieres mayor comodidad, unas botas o mocasines sentarán bien.



¿Botas altas para llevar en República Dominicana? Por supuesto. Este calzado ya no es propio del invierno, está destinado a caminar en todas las estaciones sobre todo en aquellas calurosas como el verano. Si tienes un estilo más osado, añádelas a tu look y elige unos capri de mezclilla. ¿Dónde usarlo? Para una cena con amigas, una ida al cine o para disfrutar de un paseo por la ciudad.