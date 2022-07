Un niño que crece con papá y mamá tiene una base más sólida para enfrentar la vida

También es responsabilidad del padre cuidar del bebé, darle de comer, cambiarle los pañales, ayudarlo a realizar las actividades escolares, llevarlo al médico, ya que no son tareas exclusivas de las madres. Esto quiere decir que el papá que se involucra en estas tareas no “ayuda” a la madre, sino que está cumpliendo con su rol de padre.



Para los hijos, papá es un referente de identidad masculina, a quien toman como modelo para ir definiendo su forma de ser, de actuar, sus intereses, su identidad sexual y su forma de ver el mundo, explicó la psicóloga Denisse Reyes, del Centro de Psicología y Terapia Familiar Ser Para Actuar.



“La crianza de papá es fundamental en el desarrollo de los niños. Él es el primer amor verdadero de los infantes, ya que por primera vez experimentan un fuerte sentimiento hacia él. La presencia de papá juega un papel estelar, no solo dentro del hogar, sino en todos los escenarios donde se desenvuelve el niño”, manifestó.



Los niños comienzan a desarrollar su sentido del “yo” desde que son bebés. “Ellos asimilan el tono de voz, el lenguaje corporal y las expresiones de sus padres, lo que tiene un impacto en el desarrollo de su autoestima”, dijo Reyes.



El involucramiento de un papá en la crianza de sus hijos es necesario. Para Reyes, cuando el padre está presente en los controles prenatales de su pareja, ya se está involucrando en el desarrollo de su hijo por lo que tiene más posibilidades de crear una relación afectiva con él desde antes de que nazca.



“Esta relación con el bebé se da de forma directa entre la madre y el bebé, porque ella lo lleva en su vientre y siente los cambios en su cuerpo, mientras que el padre tiene que crearlo”, destacó la psicóloga.



La fuerza y el poder son dos elementos que se asocian al hombre, lo que encuentra el equilibrio perfecto con la calidez, ternura y empatía de las madres. Para los infantes es importante saber que si mamá no sabe o no puede, papá sí, y viceversa, puntualiza.