La psicóloga Pilar Sánchez expresó su preocupación por el aumento de casos ocurridos en este año

Cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. ¿Qué se puede hacer para frenarlo? De acuerdo a la presidenta de la Fundación Ángeles de la Guarda, Pilar Sánchez, el suicidio se puede prevenir, si estamos atentos y actuamos a tiempo. “Si alguien cercano empieza a comportarse distinto, expresa sus deseos de desaparecer; hay que acercarse, acompañarlo, hacerle saber y sentir que es amado, importante, y que no está solo”.



Dentro de las señales de alerta que se pueden identificar ante el tema de suicidio señaló: cuando las personas cambian sus hábitos de higiene; ese individuo que falta al trabajo; esa persona que está consumiendo mucho alcohol o fumando más de la cuenta o cualquier otro tipo de sustancias; esa persona que viene de un divorcio reciente o de una separación; ese adolescente que se separaron sus padres y muestra sentimientos de tristeza, nostalgia, melancolía, culpa; esa persona que está manifestando síntomas de depresión, probablemente necesite de ayuda de intervención psiquiátrica; ese niño que ha cambiado las notas en el aula, son asuntos que a los que se les debe prestar atención, indicó la también psicóloga clínica y el psiquiatra de la fundación, Dr. Lenin Núñez.



Sánchez resaltó que se ha registrado un incremento en el número de casos desde el año 2020 al 2021. En concreto, se registraron 670 suicidios en el 2021, una cifra que representa una subida de 12.1 % con relación al 2020 (597) y que es la mayor desde el año 2007, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Sánchez expresó su preocupación por la gran cantidad de casos ocurridos este año, inclusive, en lugares públicos.



Para Sánchez hay que comprender y acompañar a la persona. “Si su familiar le expresa que tiene intenciones de acabar con su vida, ante este mensaje puede que el familiar exprese: ¡ah no, no le pongan caso!, ya lo ha dicho otras veces y no lo hace eso, es para llamar la atención, lo cual es un llamado de atención de que la salud mental de esa persona no está bien”.



Sánchez aconseja:



*Aleje todos los objetos que representen peligro. Si utilizas cualquier medicación de psiquiatría o de cualquier otra especialidad aléjelas, que los mismo medicamentos que se utiliza para la salud lo puede utilizar para el suicidio.



*Busque ayuda profesional si es una persona que está por intentarlo o amenaza por intentarlo. Llame al 911, busque ayuda con psicología; buque ayuda con pediatría en el centro de salud más cercano. Llame a sus familiares si usted es un amigo; compréndalo, no lo juzgue.



La fundación Ángeles de la Guarda ofrece sus servicios desde el año 2014 con psicólogos y psiquiatría para niños desde los 2 años de edad. Trabajan con en el manejo de crisis por separación en niños, problemas conductuales, terapia cognitivo-conductual, terapia familiar, adicciones, suicidios, trastornos obsesivo-compulsivo, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de depresivo mayor grave, esquizofrenia, del trastorno bipolar, etc.



“Ni Débil, Ni Cobarde”



La fundación Ángeles de la Guarda realizará durante todo el mes actividades de concienciación en torno a la prevención del suicidio como parte de su campaña “Ni Débil, Ni Cobarde”. Es una campaña multimedia que busca concienciar sobre el suicidio, sus medios de prevención y los canales de ayuda para las personas vulnerables, así como el apoyo psicológico y psiquiátrico a quienes estén en riesgo de atentar contra su vida y poder intervenirlo a tiempo. Sánchez manifestó que buscan que se genere conversación sobre las señales de suicidio, a fin de que ya no sea un tema tan evitado, estigmatizado y repudiado. “El suicidio puede ser la salida de cualquier persona que esté vulnerable y sus familiares si no están atentos a los cambios que está persona van manifestado puede que sean uno más de las estadísticas”.