Desde nuestra armonía hasta la salud mental y física mejoran al iniciar una diaria dosis de esta práctica

Cuando tomamos la decisión de comenzar a practicar yoga, nuestro cuerpo agradece la inmensa lista de beneficios que nos ofrece a nivel de salud mental y física.



El fisioterapeuta Flavio Acuña explicó durante una entrevista para elCaribe qué tan positivo para nuestra mente y nuestro cuerpo es dar el paso hacia este nuevo estilo de vida, cuyo obstáculo siempre lo apuntan al tiempo.



“Hoy en día estamos en una era en la que no hay tiempo para nada. En todos mis congresos siempre hablo de lo mismo, el tiempo aparece si uno quiere. En la salud mental es fundamental el tiempo, el deporte y la buena alimentación. La gente que no tiene tiempo, si en la mañana se despierta y respira 15 minutos, ya le cambia totalmente el día y si lo haces con constancia, te va a cambiar la vida para bien, porque estás oxigenando la médula y la sangre. Empiezas con una armonía en el cuerpo totalmente diferente.



Beneficios



Acuña, que es también vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Turismo Wellness , compartió puntualmente los mayores beneficios que ofrece la práctica del yoga.



“Te da múltiples, entre ellos bienestar, tonicidad muscular, armonía, elasticidad y oxigenación a nivel corporal y mental”, señala.



Otros beneficios que también destaca es que la práctica te va a dar un equilibrio de mente, cuerpo y espíritu. Además de permitir que puedas descansar y dormir mejor y, por tanto, rendir más durante el día.



Explicó que una vez una persona empieza a practicar esta disciplina pasa de ser pasiva a activa. “Con toda esa oxigenación y movimiento uno empieza a trabajar toda la parte de chacra y empieza una alineación y oxigenación hacia el cuerpo. Con eso logramos una paz interior muy grande y tener un equilibrio físico y mental muy lindo. Cuando uno termina una práctica de yoga termina con una sensación fabulosa”.



¿Cómo puedo empezar a practicar yoga desde cero?



Al cuestionar a Acuña sobre cómo una persona puede comenzar desde cero en este viaje de bienestar, respondió que es bien simple, ya que hay clases para principiantes, para medios y avanzados.



“Lo importante es ser constante, como para todo en la vida. La constancia hace la diferencia. Buscar un profesor de yoga que sea bueno y que empiece la clase de a poco, porque al principio muchas personas no van a poder moverse para ningún lado, van a estar como un tronco, pero es todo con un comienzo, empezar de a poquito, no ponerse metas a corto plazo, sino a largo plazo, y van a sentir unos cambios muy interesantes”.

Al principio

“Gracias a Dios la gente se está volcando a lo natural, a cuando éramos niños. A correr descalzos, andar bajo la lluvia, ver el amanecer, acostarse a ver las estrellas fugaces, a caminar, abrazar un árbol, la gente está volviendo a los principios y eso es fundamental porque ahí van a encontrar beneficios para lo que es la salud mental”.