El presidente de la Junta de Vecinos decora la entrada del sector en donde vive para mantener vivo el espíritu navideño en la comunidad

Elías Acosta, presidente de la Junta de Vecinos Yagüita de los Jardines del Distrito Nacional.

Elías Acosta es desde hace 20 años el presidente de la Junta de Vecinos del sector La Yagüita de Los Jardines, el mismo tiempo que tiene colaborando en la obra de decorar la entrada del barrio.



En una entrevista para elCaribe, contó que su enfoque es sólo uno: “Que la comunidad se sienta dinámica, alegre, y que se sienta el espíritu de la Navidad en el sector.”



La dinámica de decorar la entrada del sector es un trabajo que se hace en equipo, y en el que toda la comunidad colabora, no necesariamente con dinero, sino con materiales que se recolectan para levantar los personajes y elementos navideños que adornan la entrada.



Al llegar a la calle primera de La Yagüita, la entrada está adornada con un gigantesco trineo rojo, dos renos hechos de paja, dos soldaditos navideños y un gigantesco árbol de Navidad. Todos los decorativos son elaborados a base de esos materiales donados por la misma comunidad, como tubos, pintura, madeja, entre otros reciclables.



“Solicitamos aporte a la comunidad, a los colmados y a la banca. No pedimos dinero, pedimos materiales, pintura, hierros y yo de mi parte, pongo dinero en efectivo de mis recursos”, comenta Elías.



Al preguntarle a Elías el por qué lo hace respondió que vivió una adolescencia que no quisiera que los niños de su comunidad vivan. “Cuando yo era niño no viví eso de tener decoraciones en el barrio para Navidad. Me inspiré en el trayecto que fui creciendo en hacer algo importante por la comunidad. A raíz de ese deseo y de mi colaboración con los comunitarios se me pidió que fuera el presidente de la junta de vecinos y ya engo 21 años ejerciendo la función en la comunidad”, afirma.



Lo cierto es que la práctica de decorar la comunidad se ha ido perdiendo con el paso de los años en otros barrios. Sobre eso, Elías dice que se debe a “que los valores ciudadanos se han ido perdiendo y la gente no está enfocada en que como comunidad debemos mantener las tradiciones, año por año, día por día.



Es importante que se mantenga esa dinámica para que los niños sepan que la navidad es un momento de compartir, de paz y de unidad con la familia”, comentó.



Agregó que también se debe a que hace falta el apoyo de las autoridades para que fomenten esas actividades de decorar los barrios.



“Las alcaldías antes apoyaban al Distrito Nacional, ahora no, ahora nosotros como Yaguita de Los Jardines no existimos en el mapa de gestión comunitaria. Existen otros, pero este no. Pero hacemos un mayor esfuerzo de que la comunidad y la junta de vecinos trabaje y juegue su papel. Nosotros con gobierno y sin gobierno funcionamos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios y a la gente de la comunidad que nos apoya siempre”, Culminó Elías.