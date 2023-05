El trabajo y los viajes de Ana Silvia Herrera nunca han interferido en la crianza ni en la relación con sus hijos

Definitivamente luego de que te conviertes en madre, la vida te cambia por completo. Las cosas que realmente entiendes que eran prioridad, pasan a un segundo plano y desde allí aprendes a sopesar y a poner todo en una balanza.



Este es el caso de Ana Silvia Herrera, con más de 18 años de experiencia en la Industria de las Telecomunicaciones y nos cuenta que lidiar entre una vida profesional y el ser madre de tres hijos, Diego de 19 años, Daniel de 16 y Martin de 9 años no es una tarea fácil.



Dice que gran parte de tener ese balance está en organizar el tiempo y dedicar un espacio a cada cosa. Entre los viajes y lo demandante del trabajo hace que muchos de sus días se vuelvan todo un reto, sin embargo, toma en cuenta que la clave está en tener una buena actitud y pese a que algunos días puede perder el control, decide tomarlo con más calma y empezar de nuevo.



Le pregunté si en algún momento de su vida pensó en abandonar sus funciones como empresaria para dedicarse 100 % a sus hijos y me contestó: “Realmente no, trabajar y tener una vida profesional llena una gran parte de mí que me hace ser una mejor persona, una mejor mamá y mujer”.



Asimismo afirmó que nunca le ha pasado por la mente que su trabajo haya interferido en la crianza de sus hijos, “al contrario, quiero que mis hijos vean lo mucho que me he esforzado en superarme, en darles lo mejor, en que trabajando duro se consiguen muchas cosas y que la preparación y la experiencia te abren muchas puertas”.



Ana Silvia ha tenido que implementar rutinas con sus hijos para mantener un control sobre ellos. Relata que cada uno tiene una edad y necesidades diferentes, por lo que aparte de ayudarlos con los estudios, tareas, proyectos, también encuentra un tiempo para conversar, escucharlos, bromear, y tener una relación relajada donde puedan compartir juntos.



Ana Silvia, dentro de su rol de madre, se esfuerza todos los días para que sus hijos sean hombres de bien, que vean cada día como una oportunidad para convertirse en su mejor versión y cumplan sus metas y sus sueños, dejándoles saber que, si Dios se lo permite, estará incondicionalmente para ellos.



En su aspecto profesional, actualmente Herrera es administradora regional y cabeza comercial para la región de Centroamérica de TCL, tiene a su cargo un rol destacado en la elaboración, implementación y desarrollo de la estrategia, y logra un gran posicionamiento y mantiene un reconocimiento de la marca en los países más importantes dentro de la región.