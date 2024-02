Los muebles bar, mini mostradores y los carritos camareras son las opciones más buscadas

Para todo amante de las bebidas, tener un bar en casa es una estupenda idea. Para algunos parece difícil porque no cuentan con un gran presupuesto o con el espacio en su apartamento. Sin embargo, en decoración hay diversas ideas, en las que no es necesario gastar tanto dinero.



Incluso si no bebes, te darán deseos de tener uno para atender a tus visitas.



¿Dónde ubicar tu mueble bar?



La zona ideal es la sala o en la terraza. No hace falta mucho espacio. Los muebles bar, mini mostradores o carritos camareras son las opciones para disfrutar de una zona de copas de manera rápida.



No te preocupes por el estilo que tiene tu casa, porque aquí ¡Todo es posible! Los muebles para bebidas pueden adaptarse así proyectes un espacio moderno, clásico, retro, vintage, glam…



Ahora bien, si quieres algo más elaborado, la terraza te puede servir. En este lugar se suelen reunir los amigos y las familias, así que, recurrir a la fabricación de una caseta con palets, por ejemplo, hará que tu ambiente sea un bar. Si quieres una construcción sólida y resistente, los expertos aconsejan elegir los siguientes materiales: roble, nogal, cerezo, olivo, castaño, olmo y encina. No olvides la iluminación, porque es de suma importancia a la hora de crear nuevos espacios.

Crea un bar más grande y elaborado en la terraza.

Cristalería

La cristalería es parte esencial de la preparación de un buen coctel o una atractiva bebida. Incluye en tu bar algunos ejemplares de las copas y vasos básicos para la preparación de cocteles y tragos.