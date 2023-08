Artículos que no pueden faltar en la mochila de tus pequeños para regresar a la escuela.



La temporada del regreso a clases puede convertirse en un dolor de cabeza para los padres a la hora de pensar en la compra de los útiles escolares. Sin embargo, las compras de vuelta a la escuela pueden ser simples si existe una organización previa de los materiales que no pueden faltar en la mochila de tus pequeños para regresar a las aulas.



Ahorra tiempo y dinero pensando en los útiles escolares básicos y esenciales para el uso cotidiano del estudiante. Inicia primero por los cuadernos, tomando en cuenta el horario del próximo ciclo escolar y la cantidad de materias a cursar.



Un kit de lápices y lapiceros no puede faltar junto a su respectiva cartuchera. A algunos niños les gusta ser creativos y usan los colores como fuente de inspiración para realizar sus tareas, es por eso que un set de lápices o resaltadores de colores también serán necesarios a la hora de pensar en el carrito.



Para completar la cartuchera, tres artículos que no pueden faltar son las borras, sacapuntas y un liquid paper, para errores hechos con lapiceros. Limítate a comprar lo necesario y a la hora de pensar en artículos con personajes, déjalo para las mochilas, loncheras o cuadernos.



Mantenerse hidratados es esencial, por lo que un termo no puede quedar fuera de la lonchera o mochila de tus pequeñines.



Para culminar y hacer de este kit esencial un combo completo, hay que pensar en materias como matemáticas y agregar una regla y calculadora, o en educación artística con unas tijeras, papel y pegamento.



Consejos para ahorrar en tu compra de regreso a clases



Para abastecerse de manera inteligente a la hora de hacer las compras de los útiles escolares, es vital tener un presupuesto aproximado de lo que puedes gastar en útiles, a partir de ahí, puedes aplicar los siguientes consejos.



Presta atención a los útiles que quizás tengas de la temporada escolar pasada, colócalos en un lugar específico y ve sumando los que vas comprando.



Asegúrate de hacer una lista, cuestión de que no te haga falta nada ni compres más de lo que necesitas o préstale atención a la lista que le dan a tu hijo o hija en en el centro educativo y ajusta los materiales a tu presupuesto.



Trata de que buscar el mayor número de ofertas, indaga en línea sobre los especiales que ofrecen algunos centros comerciales en esta temporada, aunque una mejor opción es abastecerse durante la temporada baja, es casi seguro que las tiendas ofrezcan especiales días antes de que se acabe la temporada del regreso a clase y puedes pensar en futuros años para ahorrar más.



Si tienes materiales duplicados o de más, también puedes optar por organizar un intercambio de útiles escolares con los padres de los compañeros de grado de tus hijos y quizás puedes abastecerte de algo que te haga falta.



Por último, pero no menos importante, piensa a futuro y compra artículos de buena calidad. Considera invertir en artículos como mochilas, loncheras u otros materiales que no necesites reemplazarlo a mediado del año o incluso para la próxima temporada.