Para viajar, cada perro o gato es diferente y puede requerir cuidados específicos de acuerdo con el lugar adonde vaya

En Semana Santa algunos optarán por actividades de carácter espiritual y en otros casos resulta provechoso darse “esa escapada” para romper con la rutina diaria, sea tomando el sol en la playa o ir a un paseo en río.



Viajar con nuestro perro o gato no debería ser un impedimento para las familias, pero ¿qué podemos hacer al respecto, pues aunque sea por pocos días habrá cambio en la rutina?



“Una mascota que no se encuentra saludable no debe estar en situaciones de estrés, es importante mantenerla en un espacio seguro y con los cuidados médicos apropiados. Si no tienes el tiempo para cuidarla durante el viaje o entiendes que es inseguro, lo mejor sería buscarle un hotel especializado donde le brinden todo el amor, seguridad y cuidados que necesita mientras regresas a casa. Una mascota segura es feliz”, expresó la veterinaria Andrea Salazar



Entonces, ¿es importante visitar a un veterinario antes de ir a algún paseo o simplemente nos vamos? La respuesta es sí, siempre. Es imprescindible que la familia sea guiada por su doctor y tener en cuenta que cada perro o gato es diferente y puede requerir cuidados específicos según el lugar adonde vaya.



“Por ejemplo, si el animal va a estar en zonas costeras donde la presencia de Dirofilaria immitis (gusano del corazón) es mayor, tu veterinario indicará el uso de algún preventivo para protegerlo y las medidas apropiadas”, manifestó Andrea.



¿Qué debemos llevar en la maleta? Todo depende del lugar que se elija, pero cuando Andrea decide vacacionar con sus perros siempre empaca: platos para agua y alimento, comida suficiente en una bolsa “Ziploc”, premios, algunos juguetes, bolsas para recoger materia fecal, termo para agua, toallas, secador portátil, champú y cepillo de peinar en caso de que vaya a darse un chapuzón.



Es recomendable llevar medicamentos que pudieran necesitarse, claro, todo autorizado por el veterinario; además de recordar que si algunos perros sienten temor al agua, un salvavidas es una excelente opción para generarles confianza.



Me inquieta saber si a las mascotas las estresan los paseos. Andrea indica que esto dependerá, si es la primera vez que se desplaza por carretera puede sentirse muy nerviosa y tener un comportamiento inquieto. Si ha viajado en coche, la experiencia será agradable para ella y la familia.



Antes de iniciar la aventura hay que tener en cuenta las horas de desplazamiento y planificar cuántas paradas se realizarán, lo correcto sería pasearla antes de subir al auto para que realice sus necesidades fisiológicas. Aunque el animal de compañía se encuentre con su propietario en el vehículo debe estar correctamente identificado con su placa y su collar.



“Es peligroso que el perro o el gato vaya sueltos en el automóvil mientras se conduce, podría ocurrir un accidente. En diferentes tiendas se pueden conseguir opciones para evitar esto: arneses, jaula transportadora, asientos especiales, y otros.”, explicó la veterinaria.



Se recomienda a los dueños no administrar alimentos antes de salir para evitar vómito debido al mareo que pueden sufrir por el movimiento.



“Sé que nos encanta que nuestro peludo asome la cabeza por la ventana, pero ¡ojo! no lo recomiendo; podría sufrir alguna lesión o un accidente”, enfatizó.



Si la persona baja del carro o del “jeep” es necesario que lleve a su animal doméstico, ya que las temperaturas altas dentro del vehículo podrían generarle un golpe de calor. “Si es un gato recuerda que se puede estresar el doble y tener mucha ansiedad. Acércate a tu veterinario y dialoga qué opciones serían más convenientes”.



En el país muchos de los paseos llevan incluida la playa. Hay que evitarles la exposición prolongada al sol por las altas temperaturas y conseguirles un lugar para protegerlas de los rayos solares.



El tiempo que dure en el agua dependerá de cómo se sienta (por lo general suelen entrar y salir) pero hay que evitar la posibilidad de resfriados, enfermedades de la piel y deshidratación. “Entonces… ¡Mantente pendiente y retírala cuando creas que es prudente, recuerda que ella no puede cuidarse sola y depende de ti y tus decisiones para todo!”