¿Estás buscando tener el cabello largo y sientes que no te crece? ¿Quieres una melena con más volumen para tu boda? ¿O simplemente te gustaría iluminar tu color, pero no quieres aclararlo? ¡Te tengo la solución! Las extensiones de cabello te dan eso que estas buscando, ya que con ellas podemos conseguir largo, volumen o aportarle color a tu cabellera en solo un par de horas.

Por todo esto que te comento, las extensiones de cabello es un servicio que se realiza muchísimo en los salones de belleza, y a la hora de decidirte, la consulta con un experto es fundamental, ya que hay muchos factores para tener en cuenta para que queden espectaculares y no se noten. Entre ellos son tu tipo de pelo, la cantidad que tienes, si quieres solo largo o también volumen, ¿vamos a crear luces frontales (contouring) o en toda la melena? Luego del asesoramiento se decide cuál de las técnicas es la correcta, se arma el diseño y se determina la cantidad necesaria para lograr el resultado deseado.

Las extensiones de cabello son una excelente opción para cualquiera que quiere cambiar el look o simplemente quiere un poco más de confianza.

Que son las extensiones

Las extensiones son mechones o cortinas de cabello, que se agregan a tu propio pelo, como decía más arriba para aportarle largo, volumen o color a una melena.

Tipos de pelo para las extensiones

Existen 2 tipos de pelo para extensiones, las de pelo sintético y las naturales. Las diferencias entre ellas son muchas, ya que las naturales son de cabello humano, se pueden teñir, usar planchita, rizadora o secador de pelo sin problemas. Obviamente que son más costosas que las sintéticas.

Las sintéticas son de plástico, y por ese motivo a veces son muy brillantes y se nota que no son de cabello natural. En ambos casos hay una gran variedad de colores y de largos.

Tipos de extensiones y sistemas de colocación

Puedes conseguir lo mismo con todos los sistemas de colocación, pero según cual utilicemos para fijarlas se dividen en dos las extensiones temporales y las extensiones fijas. Sin embargo, los tipos más comunes son:

1- Extensiones de clip

Estas son las famosas extensiones se ponen y se quitan, es decir temporales, con las cuales se gana largo y volumen y son ideales para realizar peinados y lograr el look que estas buscando. Estas las pueden usar en ocasiones o eventos puntuales. Se aplican antes de realizar el peinado y se retiran al final del día antes de irse a dormir.

Las cortinas de “quita y pon” son muy fáciles de usar y hay muchas mujeres se las colocan solas sin tener que visitar a su estilista amigo. Solo tienes que dividir el cabello en dos secciones, con una raya horizontal, por sobre el occipital o a media nuca. Como las extensiones de clip son unas cortinas que vienen con microclips o ganchos es fácil sujetarlas al cabello.

La única desventaja es que si te gusta cómo te queda el largo y el volumen, este desaparece cuando te desarmas el peinado.

2-Extensiones adhesivas

Estas extensiones adhesivas, más conocidas como de tape (extensiones fijas), vienen en secciones horizontales y finas de cabello. Se colocan como un sándwich, ya que tu cabello queda en el medio de las dos extensiones que se ponen por debajo y por encima del pelo. Es muy importante el diseño a la hora de montarlas, para que no se vean y para que te puedas hacer peinados, como colas de caballo, y no te molesten.

Existen 2 variantes de estas extensiones, los tapes de 2 cm de largo, o la versión nueva que son tapes de hasta 25 cm. Con estas últimas la colocación es mucho más rápida todavía.

La duración va a depender de cuánto te crezca el cabello por mes, pero normalmente duran 2 ó 3 meses, y hay que sacarlas para hacerles el servicio. Para retirarlas hay que aplicar un líquido disolvente especial para el pegamento. En ese momento se cambian los tapes de todas las extensiones y se vuelven a colocar nuevamente cerca del cuero cabelludo. Estas extensiones si están bien cuidadas, las puedes reutilizar entre 3 a 4 veces, es decir que tienes unas extensiones que durarán entre 8 meses y 1 año.

3-Extensiones de queratina

Las extensiones de queratina o también conocidas como de punto, son otras de las alternativas de las extensiones fijas. En esta técnica se utiliza la queratina como pegamento o adhesivo para colocar los mechones nuevos de cabellos. Estos se deben mezclar con un mechón de tu propio pelo que sea del mismo tamaño del que se está colocando para que pueda aguantar el peso de la extensión y que tu cabello no sufra ni se dañe.

Para colocar las extensiones de queratina se utiliza una pinza o pistola que puede ser de calor o de frío, que derrite el adhesivo de cada mechón sobre el cabello natural. Vamos a colocar tantos mechones como sea necesario para lograr el largo y volumen que decidimos. Cuanto más cabello tengas, más mechones hacen falta para lograr el volumen. Cuando buscas solo largo, se pueden colocar menos mechones. En una cabeza se pueden colocar entre 100 a 300 mechones.

Estas extensiones duran puestas entre 4 a 6 meses, siempre y cuando le des un muy buen mantenimiento.

4-Extensiones con grapas

Las extensiones con grapas (extensiones fijas) se colocan con unas diminutas piezas metálicas que sostienen o sujetan cada mechón. Las grapas se ponen y se sacan del pelo con el uso de alicates especiales.

Si tu cabello es fino, estas no son las extensiones para ti, ya que ejercen un poco de tensión y pueden debilitar tu cabello. Se recomiendan para cabello mediano a grueso. Pueden durar hasta 6 u 8 meses, pero es recomendable hacer el servicio cada mes o mes y medio.

También está la técnica micro ring o micro loop, son extensiones de anillas listas para colocar con un pequeño lazo de nylon y una anilla metálica, forrada con silicona en cada extensión. Estas extensiones tienen como ventaja que no se utiliza ningún pegamento sobre el cabello. Las contras son que las grapas no son invisibles como los otros métodos y por ser más duras pueden molestar un poco.

5-Extensiones cosidas

Las extensiones cosidas, otro método de extensiones fijas, se colocan en la melena cosiendo las extensiones a una trenza previamente realizada con tu propio cabello y que sirve de soporte. Una de las ventajas es que son prácticamente invisibles y se mezclan perfectamente con tu propio cabello. Este método está diseñado para mujeres que quieran aumentar largo y volumen a su cabello sin usar adhesivos o clips.

Quedan muy bien, pero hay que retocarlas cada 4 a 6 semanas, y lo recomendable es ir alternando el lugar donde se hace la trenza para que el cabello y el cuero cabelludo descansen y no tengan demasiada presión.

Dependiendo del cuidado que le des tienen una alta durabilidad.

Cuidado de las extensiones en casa

Las extensiones deben cuidarse de una manera muy especial si quieres que te duren. Lo primero es que hay lavarlas con shampoo y acondicionador especial. Desenreda el cabello antes de mojarlo. Nunca te apliques el acondicionador o la mascarilla sobre los tapes o la queratina porque pueden ablandarlos. El agua y el secador de pelo no pueden esta súper caliente por la misma razón.

Cepíllate el cabello seco dos veces al día para mantenerlo sin nudos, siempre empezando en las puntas y luego subiendo hasta las raíces. No te acuestes a dormir con el cabello mojado. Y preferentemente hazte una cola de caballo o una trenza, de esa manera evitarás los enredos.

Extensiones y cortes de cabello

Si hay algo fundamental a la hora de crear una melena espectacular con el largo y volumen deseado, y para que no se noten las extensiones de cabello, es el corte.

Yo sé que muchas estarán pensando, pero para que me coloco extensiones si después me las voy a cortar, pero no es así. El corte de pelo es indispensable para unir tu cabello con el de las extensiones. No hay que cortar de largo, solo crear capas en las extensiones para se mezclen perfectamente con el tuyo.

De esta manera también a la hora de peinarte te resultará mucho más fácil. Como ya vemos el uso de las extensiones de pelo es una gran solución para conseguir el cabello que siempre has soñado. Y que esperas para decidirte: largo, volumen, color o luces, o todo junto y disfrutar de una melena increíble.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello