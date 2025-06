La estación del verano desafía este órgano. El entrenador Bernabé Lagrule propone hábitos simples para protegerlo

Para Bernabé Lagrule, entrenador de salud y fitness, el verano no es simplemente una estación del año. Es un tiempo vinculado al corazón, tanto en el plano físico como en el energético. Así lo aprendió durante su formación en medicina tradicional china, disciplina que sigue guiando muchas de sus recomendaciones actuales.



Según la medicina china, el verano está regido por el elemento fuego, y el órgano que lo representa es precisamente el corazón.



“Esto no es solo una metáfora poética. El fuego del verano puede elevar la energía vital, pero también puede desequilibrarnos si no sabemos armonizarlo”, explica el entrenador de fitness y salud.



Según Lagrule, no es casualidad que en esta temporada aumenten los casos de infartos y crisis cardiovasculares. El calor externo, combinado con una alimentación desordenada, una hidratación inadecuada y el estrés acumulado, puede convertirse en una tormenta perfecta para nuestra salud cardíaca.



Hidratación: no solo agua, sino minerales



Uno de los pilares que Lagrule resalta es la hidratación consciente. “En verano sudamos más, perdemos más minerales y nos deshidratamos sin darnos cuenta. Beber agua es vital, pero no cualquier agua”, explica.



Por eso, recomienda optar por agua mineral natural o enriquecer el agua común con una pizca de sal marina sin refinar, unas gotas de limón o incluso un poco de agua de coco natural. “Esto no solo te hidrata mejor, sino que fortalece tu corazón y regula tu energía”, asegura.



Además, aclara que el verano no es para saturarnos con comidas pesadas. “Es la estación del yang máximo, del calor expansivo, y por eso necesitamos alimentos que refresquen, nutran y armonicen”, manifiesta.



Incluye en tu alimentación:

*Frutas frescas como sandía, melón, piña, cerezas, mango (en cantidades equilibradas).

*Verduras de estación: pepino, lechuga, espinaca, apio, berros (si son orgánicos mejor).

*Caldos claros y sopas calientes para mejorar la salud digestiva e inmunológica.

*Evita los excesos de azúcar y frituras, que estresan el corazón y el sistema digestivo, como grasa buena como aceite de coco, de oliva, aguacate, etc.



“Tu corazón agradecerá una alimentación rica en enzimas y agua, con porciones moderadas y bien combinadas”, expresa el entrenador.



Exposición al sol y descanso



Lagrule también destaca el rol del sol como fuente natural de equilibrio y bienestar. “De 10 a 15 minutos de exposición diaria al sol la mañana pueden aumentar tus niveles de serotonina y ayudarte a dormir mejor”, explica Lagrule.



Asimismo, el descanso es esencial. “Dormir bien no es un lujo, es una necesidad vital para el corazón. El descanso permite que tu sistema nervioso se regenere, que tus arterias se relajen y que la energía del corazón, el Shen según la medicina china, se asiente”, culmina.

Tres claves para estar más saludable

Si en este verano quieres mantenerte vital, conectado contigo mismo y lejos de emergencias cardíacas, Lagrule llama a recordar tres cosas simples:

Hidratación mineral consciente. Alimentación ligera, fresca y natural. Sol matutino y descanso profundo.

“Cuida tu corazón, no solo con pastillas o cheques médicos, sino con cada decisión diaria que tomas. La salud, como el verano, es un regalo que se vive mejor cuando lo honramos con conciencia y amor propio”, puntualiza el entrenador de fitness y salud.