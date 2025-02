Con pequeños cambios en el estilo de vida, es posible proteger la salud del corazón y reducir los factores de riesgo

No es inusual tener uno o más miembros de la familia con algún tipo de enfermedad cardiaca. Sin embargo, algunas personas pueden ni siquiera saben que tienen una enfermedad cardíaca hasta que sufran un infarto, un accidente cardiovascular o que sean diagnosticadas con insuficiencia cardíaca.



A pesar de la prevalencia de la enfermedad cardiaca, muchas personas aún no tienen claro cómo la genética puede afectarla y, lo que es más importante, qué pueden hacer para reducir este riesgo. El cardiólogo Stephen Kopecky explica cómo se puede mejorar la salud de su corazón, incluso si su familia tiene historia de problemas cardiovasculares.



Los factores del estilo de vida como cuánto se mueve, qué come, qué tan bien duerme y más desempeñan el papel más importante en la salud de su corazón, manifiesta Kopecky, quien tiene consulta en Mayo Clinic. Pero las circunstancias que no puede controlar, es decir, su genética y su historia familiar, también impactan su riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca.



Se cree que la cardiopatía congénita, por ejemplo, tiende a ocurrir dentro del ámbito familiar —es decir, la afección puede transmitirse, también llamada hereditaria, de padres a hijos. Otras investigaciones indican que algunas afecciones genéticas, como el síndrome de Down y ciertos tipos de distrofia muscular, pueden estar relacionadas con afecciones cardiovasculares.



Factor incluyente



La historia familiar también puede influir en el desarrollo de alguna enfermedad cardíaca en el transcurso de la vida. Aunque las cifras exactas varían, la investigación indica consistentemente que las personas con historia familiar de enfermedad de las arterias coronarias, por ejemplo, tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar la enfermedad. Del mismo modo, las personas de familias con dos o más muertes tempranas relacionadas con el corazón tienen tres veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca antes de los 50 años.



Comprender la historia familiar es una parte importante del rompecabezas, según Kopecky. Pero es igualmente importante no dejar margen para que el riesgo genético se manifieste. La genética representa del 20 % al 30 % de su riesgo, puntualizó Kopecky. Sin embargo, los hábitos positivos, como el ejercicio físico regular y una dieta sana pueden afectar sus genes de manera mucho más significativa.



Según el doctor “algunos estilos de vida pueden ‘apagar’ los genes malos y ‘encender’ los genes buenos. Vemos pacientes en nuestra clínica de prevención con colesterol muy alto y genéticamente propenso. Sabemos que, si tienen un buen estilo de vida, comenzando temprano en la vida, eso reduce el riesgo de infarto y de accidente cerebrovascular”.



En otras palabras, Kopecky dice que los hábitos diarios, año tras año, que usted adopta para proteger la salud de su corazón, a menudo son mucho más impactantes que la lotería genética.



No hay magia o una sola rutina que prevenga las enfermedades cardíacas y sus complicaciones más graves, como el infarto y el accidente cerebrovascular. Hasta la fecha, se sabe que son las pequeñas elecciones constantes que tomamos en todas las áreas de nuestra vida las que se suman de manera significativa.



Consejos



Incorpore una variedad de alimentos nutritivos. Al realizar elecciones para las comidas y tentempiés, dé preferencia a las frutas frescas, verduras, legumbres y granos integrales.



Muévase lo más que pueda. Para los adultos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan, al menos, 150 minutos de actividad moderada por semana.

Priorice el sueño. Kopecky afirma que dormir lo suficiente y tener un sueño de calidad es esencial para la salud de su corazón y para la calidad de vida en general.



Deje de fumar y evite el alcohol. Los Infartos son más comunes en personas que fuman. Si utiliza cualquier tipo de producto derivado del tabaco, dejar de fumar lo antes posible ayuda a reducir su riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca.



Cuente con su equipo de atención médica. Si usted tiene historia familiar de infarto o enfermedad cardíaca, especialmente en familiares de primer grado, como padres o hermanos, o no está seguro de su riesgo, hable con su equipo de atención médica.

El tipo más común de enfermedad cardiaca

Enfermedad cardiaca es un término amplio que describe varias afecciones del corazón. El tipo más común es la enfermedad de las arterias coronarias, pero es posible que también haya oído hablar de las valvulopatías, enfermedad del músculo cardíaco (miocardiopatías), condiciones que involucran el sistema eléctrico del corazón (arritmias), o de la cardiopatía congénita.