Email it

El Occidental Caribe alcanzó una gran popularidad en el segmento de familias, parejas y grupos por las infinitas posibilidades que ofrece a sus huéspedes, a los que les asegura una experiencia vacacional única.



Dentro de un hotel son muchas las comodidades que tiene un vacacionista. Más allá de éstas, también cuentan con una serie de actividades que buscan hacer un fin de semana inolvidable.



Ya no es sólo sol, playa, piscina, discoteca, gimnasio, spa, y comodidades en la habitación, sino que también, el Occidental Caribe apuesta a la celebración de certámenes de belleza y eventos diversos. Así como a la Semana Internacional de Solteros que se celebró en el mes de noviembre.



Este es uno de los encuentros que más envuelve a los turistas internacionales cada año. En esa semana, vacacionistas de América Latina y Europa Mediterránea llegan al hotel para vivir actividades como juegos olímpicos, torneo de polo acuático, clases de baile, espectáculos en vivo y la elección del Mr. y Miss Soltera 2022. Este año la ganadora fue la argentina Susana Mariel Salomé.



Fusión gastronómica



Para Nelson Minaya, chef ejecutivo del hotel, para una experiencia única durante las actividades que se realizan, se conjuga la cocina internacional con la nuestra. “La fusión te permite hacer muchas cosas en la gastronomía. Por ejemplo, combinar alimentos dulces con amargos. Lo que se busca es que los comensales puedan disfrutar de cada comida y las actividades”, expresó.



Según Minaya, la idea de todo chef es que la gente disfrute de los platos, crear experiencias, y que se sientan identificados. “El extranjero muchas veces no viene a buscar su comida, sino la comida de país que visita. Siempre trato de irme a lo que él no conoce y que viva la experiancia”.