Para el neumólogo, dejar de fumar requiere paciencia, esfuerzo continuo y un enfoque que funcione



Los efectos dañinos del uso de la nicotina son acumulativos y, las personas a menudo no se dan cuenta de la magnitud del daño que se están causando hasta que desarrollan una condición de salud crónica, aseguró el neumólogo Humberto Choi a elCaribe.



“Si ha llegado a la etapa en que las personas han sido diagnosticadas y tratadas, por ejemplo, por cáncer de pulmón o un ataque al corazón, dejar de fumar podría mejorar no solo sus síntomas, sino también su respuesta al tratamiento y su recuperación posterior al tratamiento. También puede reducir el riesgo de recurrencia de la enfermedad tratada”, explicó.



Para Choi, vapear es particularmente desafiante, ya que aún no conocemos todas las implicaciones para la salud, aunque ya se ha relacionado con la inflamación pulmonar y sabemos que están involucrados muchos de los mismos mecanismos que causan problemas al fumar.



Además del daño de los productos químicos y los aditivos en los vaporizadores, el especialista señaló que algunos líquidos de vaporización contienen niveles muy altos de nicotina, lo que los vuelve muy adictivos. Los jóvenes corren un riesgo particular por fumar o vapear, advirtió el neumólogo, ya que fumar de niño o adolescente puede tener efectos de por vida en el desarrollo del cerebro.



“Dejar la nicotina puede ser realmente difícil”, reconoce el doctor Choi. “Requiere paciencia y esfuerzo continuo y, es posible que una persona deba probar varios enfoques antes de encontrar el que funcione, pero los beneficios para la salud superan con creces el esfuerzo”.



“Una evaluación determinará el mejor método para cada individuo en términos de tratar tres consideraciones principales. Primero, los antojos físicos pueden controlarse con medicamentos o terapia de reemplazo de nicotina. En segundo lugar, se puede brindar apoyo psicológico y emocional a través del e-coaching. En tercer lugar, un profesional de la salud podrá ayudar a controlar los posibles efectos secundarios de dejar de fumar, como el aumento de peso o los trastornos del sueño”, explicó el especialista de Cleveland Clinic.