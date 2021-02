Indicadores estadísticos del cáncer en RD y el mundo

Cada día, alrededor de 22 dominicanos mueren de cáncer, según datos de la Organización Mundial de la Salud

Según las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 4,600 hombres y 3,600 mujeres fallecen al año por cáncer en el país. Los mayores asesinos son el cáncer de próstata, de pulmón, de mama y uterino y, en menor proporción, los de tráquea, bronquios, estómago y de hígado. Esto arroja, que cada día veintidós dominicanos mueren de cáncer. En promedio, doce hombres fallecen diariamente de cáncer de próstata, colorectal y de pulmón, entre otros, y diez mujeres sucumben cada 24 horas al cáncer de mamá y uterino, principalmente.

El cáncer es una enfermedad que nos afecta a la mayoría de un modo u otro. Ya sea nuestro propio diagnóstico o el de alguien querido.

Muchas de esas muertes podrían prevenirse con la detección y el tratamiento temprano, auxiliados por cambios en la alimentación y los estilos de vida.

De acuerdo a los nuevos cánones, es posible que un 40 por ciento de las neoplasias puedan prevenirse con una dieta abundante en frutas y vegetales, granos y leguminosas integrales, reducción de los azúcares, las carnes y los alimentos procesados. La prevención incluye el ejercicio diario.

Atención

La Liga Dominicana Contra el Cáncer (LDCC) del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter, trata el mayor número de los casos nacionales de cáncer, registrando en el 2018 un total de 2,859. La mayoría corresponden a Santo Domingo y a San Cristóbal.

Durante el 2018, 30 fueron los casos registrados con tumores pediátricos, según se desprende del Registro Hospitalario de tumores de la LDCC, del referido Instituto, editado en 2018.

La distribución y edad al momento del diagnóstico muestra un aumento paulatino a partir de los 40 años de edad, siendo mayor en un 25 por ciento de los casos, en el grupo comprendido entre los 61 a 70.

El 70 por ciento de los casos tiene más de 50 años y el 30 por ciento restante estaba por debajo de ese grupo de edad. Sin embargo, el análisis de la relación edad y género demostró que, el 17 por ciento de las mujeres afectadas tiene menos de 40 años y se elevaba a más del doble (38 por ciento) cuando se incluía el grupo de 41 a 50 años.

Este aumento en jóvenes se observa en países en vías de desarrollo, a diferencia de países desarrollados donde la afección por cáncer se observa en edades más avanzadas.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, con un estimado de 9.6 millones de muertes en 2018.

El cáncer en cifras

Los cánceres más comunes son:

Pulmón (2.09 millones)

Mama (2.09 millones)

Colorrectal (1.80 millones)

Próstata (1.20 millones)

Cáncer de piel (no melanoma) (1.04 millones)

Estomago (1.03 millones)

Causas más comunes de muerte

Pulmón (1.76 millones)

Colorrectal (862 mil)

Estómago (783 mil muertes)

Hígado (782 mil muertes)

Mama (627 mil muertes)

¿Qué causa el cáncer?

El cáncer surge de la transformación de células normales en células tumorales en un proceso de múltiples etapas que generalmente progresa de una lesión precancerosa a un tumor maligno.

Estos cambios son el resultado de la interacción entre los factores genéticos de una persona y tres categorías de agentes externos.

El cáncer es un término genérico para un grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del cuerpo.

Otros términos utilizados son tumores malignos y neoplasias.

Una característica definitoria del cáncer es la rápida creación de células anormales que crecen más allá de sus límites habituales y que luego pueden invadir partes adyacentes del cuerpo y extenderse a otros órganos; este último proceso se conoce como metástasis.

Las metástasis son una de las principales causas de muerte por cáncer.

A nivel mundial, aproximadamente 1 de cada seis muertes se debe al cáncer.

Aproximadamente el 70 % de las muertes por cáncer ocurren en países de ingresos bajos y medianos.

Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben a los cinco principales riesgos conductuales y dietéticos: alto índice de masa corporal, bajo consumo de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.

El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante de cáncer y es responsable de aproximadamente el 22 % de las muertes por cáncer.

Las infecciones que causan cáncer, como la hepatitis y el virus del papiloma humano (VPH), son responsables de hasta el 25 % de los casos de cáncer en los países de ingresos bajos y

medios.

El costo económico anual total del cáncer en 2010 se estimó en aproximadamente 1.16 billones de dólares, según datos de World Health Organization.

Famosos sobrevivientes

Robert De Niro

A De Niro le diagnosticaron cáncer de próstata en etapa inicial en 2003. Después de la cirugía, estaba libre de cáncer.

Olivia Newton-John

Newton-John fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y nuevamente con cáncer en el hombro, en 2013. En una entrevista con Everyday Health en 2008, sobre su primera vez luchando contra la enfermedad, dijo: “Mi familia y amigos fueron definitivamente la clave para mi recuperación”.

Cynthia Nixon

La actriz de Sex and the City fue diagnosticada con cáncer de mama en 2012, pero mantuvo su condición en secreto hasta que estuvo en remisión. “Realmente no quería hacerlo público mientras lo pasaba. No quería paparazzi en el hospital, ese tipo de cosas”, dijo a la revista People.

Rita Wilson

Wilson padeció carcinoma lobulillar invasivo en 2015, el segundo tipo más común de cáncer de mama. En una entrevista con People, expresó su gratitud por todo su sistema de apoyo y dijo: “Me estoy recuperando y, lo más importante, esperaba recuperarme por completo. ¿Por qué? Porque me diagnostiqué tan temprano, tengo excelentes médicos y porque obtuve una segunda opinión”.

Michael C. Hall

Este actor de Dexter, sobrevivió al linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático, cuando tenía poco más de 30 años.