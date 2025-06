Hay que acudir al especialista si los síntomas emocionales persisten tras una tragedia, incluso si no se estuvo presente

La consulta psiquiátrica en República Dominicana ha registrado un notable incremento de pacientes que buscan ayuda por trastornos relacionados con el sueño, la ansiedad y el miedo irracional. Para la psiquiatra Kathy Gisselle Gómez: “El insomnio se ha convertido en una de las causas más comunes por las que las personas deciden buscar ayuda profesional”.



Según explica, muchos de estos casos comparten un mismo origen. “Identificamos que hay un sinnúmero de síntomas que responden a una patología específica, como los trastornos de ansiedad generalizada o los ataques de pánico”.



Esto, porque hay gente que no ha logrado superar la tragedia de Jet Set y que sigue viviendo pesadillas o traumas persistentes. Ante esto, Gómez explicó durante el programa “Reyes con mucho más variedad”, transmitido por la 92.5 CDN Radio, que, desde el inicio de los acontecimientos, advirtió sobre las posibles consecuencias.



“Desde la primera etapa dije que había un tiempo en que íbamos a evidenciar diversos síntomas hasta llegar a tener una patología instaurada”, afirmó la especialista, tras ser entrevistada por el periodista Reyes Guzmán.



Además, recordó que en un primer momento, lo más importante eran los primeros auxilios psicológicos. Sin embargo, con el paso de las semanas, muchas personas comenzarían a desarrollar síntomas psiquiátricos, especialmente aquellas con antecedentes o vulnerabilidades emocionales previas.



“Estamos en una etapa donde probablemente se comiencen a desarrollar trastornos de estrés postraumático, que es donde vemos esas pesadillas, esa repetición de la escena de los hechos”, señaló Gómez.



Más allá de los presentes



La doctora advirtió que estos efectos no se limitan a quienes estuvieron presentes en la tragedia, sino que también se presentan en personas que consumieron el contenido de manera intensa a través de redes sociales. “Su cerebro lastimosamente… también puede repetirlo”, dijo la experta en psiquiatría.



Si una persona nota alteraciones significativas en su patrón de sueño, alimentación o si persiste una tristeza sin causas aparentes, la doctora señaló que es momento de buscar ayuda profesional. “Si tiene pesadillas y se repiten en su mente ciertas escenas… y todavía no buscó ayuda en el momento inicial porque entendía ‘yo estoy bien’, muchas veces se usa ese mecanismo de defensa que es inconsciente”, compartió.



Sensación generalizada



La galena manifestó que, en la actualidad, hay una sensación generalizada de inseguridad emocional y psicosocial. “Hay pacientes que se sienten paranoicos, inseguros en sus áreas laborales, incluso dentro de sus propias casas buscan constantemente algún defecto o amenaza. Esa hipervigilancia afecta el sistema nervioso central. Es, sin duda, lo más común que estamos viendo ahora mismo”, señaló.



El panorama de eventos traumáticos puede impactar la salud mental colectiva, y convertir a la ansiedad y sus múltiples manifestaciones en uno de los principales motivos de atención médica especializada.