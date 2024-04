La ensayista Keila González Báez lanzó su libro más reciente, “Economía Naranja y Sector Editorial”. La presentación tuvo lugar en el metaverso ENYSE, donde los asistentes convertidos en avatares, pudieron explorar una colección de 21 piezas de NFT que representan el viaje del libro desde su concepción hasta el futuro del sector editorial.



La experiencia, calificada por algunos como “disruptiva” o “gratamente innovadora”, fue posible gracias al invaluable apoyo del Foro Caribe Naranja, y permitió a los participantes, desde la comodidad de sus ordenadores o teléfonos, sumergirse en discusiones importantes sobre los desafíos y oportunidades en el sector creativo.



Este lanzamiento no solo marcó un hito en la carrera de González, quien ya cuenta con ocho libros publicados, de los cuales siete son best sellers en Amazon, sino que también destacó por su formato sin precedentes, permitiendo a los participantes interactuar por medio de avatares virtuales como si se tratara de un evento presencial.



Sobre el libro



Economía Naranja y Sector Editorial es un libro creado para demostrar el papel fundamental de la escritura dentro del entramado de la economía creativa, desmenuzar los aspectos que componen su desarrollo, compartir una visión de lo que podemos esperar en el futuro del sector y ofrecer conocimiento accionable para que los escritores puedan impulsar sus ingresos.



Puede ser adquirido en Amazon, donde se reconoció como #1 best seller en las categorías “Negocios y economía”, “Arte, cine y fotografía” e “Industria de servicios”. También, disponible en Cuesta Libros.