En esta industria, uno de los mayores desafíos es la desinformación y tendencias que no siempre son seguras

El podcast Diario de Belleza nace de la evolución de un proyecto que marcó un antes y un después en la estética, salud y bienestar en República Dominicana, explicó a elCaribe Doreen Gutiérrez sobre el regreso del proyecto.



Originalmente, Diario de Belleza fue un programa de TV y radio, conducido por Doreen, enfocado en compartir información veraz y accesible sobre belleza. Ahora, en esta nueva etapa, el doctor Eduardo Cardona se suma como co-host para aportar su conocimiento médico y su experiencia en estética avanzada. “Juntos, hemos creado un espacio donde combinamos ciencia, tendencias y consejos prácticos para que la audiencia tome decisiones informadas sobre su cuidado personal”, manifestó Doreen.



De todos los temas tratados, ¿cuáles son los que más les preocupan o a los que más importancia les dan?

Nuestra prioridad es desmitificar la belleza y la estética, abordando temas con un enfoque educativo y transparente. Nos preocupan especialmente la desinformación en redes sociales, los procedimientos realizados por personas no capacitadas y la necesidad de que la belleza sea vista como un proceso de mejora, no de transformación extrema. También damos importancia a las tendencias en cuidado de la piel, salud y bienestar integral, porque entendemos que la belleza es mucho más que un procedimiento estético: es un estilo de vida.



¿Qué estrategias planean implementar para fomentar la participación activa de la audiencia en el nuevo formato?

Queremos que sea una experiencia interactiva y cercana a nuestra comunidad. Implementaremos dinámicas como encuestas, sesiones de preguntas, y participación de la audiencia en la elección de temas. Además, crearemos contenido exclusivo en redes sociales para complementar cada episodio, generar conversaciones y debates acerca de los temas discutidos en el podcast.



¿Qué papel juegan las tendencias de moda y salud contemporáneas en la narrativa del podcast, y cómo se integran estos temas en la vida cotidiana de los oyentes?

Sucede que siempre las tendencias son un reflejo de cómo evoluciona nuestra percepción de la belleza y el bienestar. En Diario de Belleza, analizamos estas tendencias desde una perspectiva crítica y educativa. Por ejemplo, hablamos de procedimientos estéticos en auge, pero siempre con información basada en la experiencia médica del doctor Cardona. También exploramos tendencias de skincare, nutrición y bienestar, pero destacando la importancia de la evidencia científica y la personalización.



¿Qué lecciones aprendidas de la experiencia previa de Diario de Belleza se están aplicando ahora para asegurar el éxito del podcast?

La principal lección ha sido la importancia de evolucionar con nuestra audiencia. En esta nueva etapa, hemos perfeccionado el formato para hacerlo más dinámico, con episodios estructurados en segmentos concretos y con invitados de alto nivel. También aprendimos que la clave del éxito es la autenticidad: nuestros oyentes valoran la transparencia y el contenido sin filtros, por lo que seguimos apostando por una conversación honesta y sin exageraciones.



¿Qué desafíos enfrentan actualmente tanto los profesionales de la belleza y la salud como los usuarios?

Uno de los mayores desafíos es la desinformación y el auge de tendencias estéticas virales que no siempre son seguras. Muchos profesionales deben enfrentarse a expectativas irreales generadas por redes sociales, mientras que los pacientes pueden caer en la trampa de buscar precios bajos en lugar de calidad y seguridad. También existe el reto de educar sobre la importancia de la prevención en belleza, en lugar de solo corregir problemas cuando ya han avanzado.



¿Qué tipo de invitados o expertos se esperan en el podcast, y cómo contribuirán a enriquecer las conversaciones sobre belleza y bienestar personal?

Tendremos una gran variedad de invitados, desde especialistas en medicina estética hasta estilistas, entrenadores personales, expertos en bienestar y famosos que nos cuentan sus historias personales. Nos interesa ofrecer una perspectiva integral, por lo que invitaremos también a pacientes que compartirán sus experiencias. Queremos que cada episodio sea una fuente confiable de información para quienes buscan mejorar su apariencia y bienestar de manera segura y consciente.