Hace 10 años que Nelson Ramírez creó la compañía IBD Profesional, sin embargo, su pasión por esta industria comenzó a escribirse desde el 1998

Todo empezó en un momento difícil para el empresario Nelson Ramírez. En 1995 regresó de Estados Unidos con muchas ilusiones, entre ellas, darle vida a su primer negocio. Sin embargo, las cosas no funcionaron como esperaba y, al tiempo, el emprendimiento quebró. Ya transcurría el año 1998. En ese momento aceptó que tenía que volver a empezar, y lo hizo en el mundo de la belleza. “Me reí y pensé, ¿esto es lo que te faltaba Nelson Ramírez, vender ‘potecitos’ (rinse y champú)? Lo más lejos que tenía, es que del ‘potecito’ iba a vivir yo, mi familia y un grupo de gente. Lo que me toca, lo hago con honor”, expresó Ramírez a elCaribe durante un encuentro para editoras y creadoras de contenido de belleza.



Según Ramírez, las ventas son las ventas, y cada producto tiene beneficios y particularidades. “Recibí muy buen entrenamiento a nivel técnico. Nunca he sido un técnico de la belleza, pero me involucré muchísimo. Tengo como norma que no puedo traer una marca al país, si no sé sus bondades mejor que cualquiera. Tal vez, no soy el que la aplico, pero sí sé cómo funciona”, manifestó.



Durante 14 años, Ramírez se estaba preparando en el mundo de la belleza, para poder darle estabilidad a su familia y que luego el proyecto le permitiera saltar e ir creciendo. Y es así como nace IBD Profesional (distribuidor de productos de belleza) en el 2013, un emprendimiento que describe como muy retador en su inicio. “Hay que tener mucha fe para lanzarse. Destiné todo lo que tenía ahorrado y todo lo que conseguí para el negocio. La fe y el miedo no pueden estar en el mismo lugar, es como la luz y la oscuridad… y yo me arriesgué. Me dije: si quiebro, una más… no pasa nada, vuelvo y me levanto”, dijo Ramírez.



Las cuatro claves que lo impulsaron



“Lo primero es que cuando tú vas a hacer algo, tienes que prepararte. Algo que nos decían los viejos y que después te lo dicen en la universidad, pero que casi no se le hace caso, es: no gastar todo”. Es por ello que, el tener fe, una planificación financiera, mantenerse aprendiendo y tener humildad, fueron las claves que le funcionaron para levantar y hacer funcionar su compañía, que en esta década ha basado su estructura en un amplio abanico de marcas que son opciones de alta calidad.



Actualmente representa dos segmentos en el mercado; el profesional con marcas como Fanola, Goc, Babybliss, Gelish, Oro Therapy, Byotea, Spa Organics, Morgan Taylor, Biofiendly, Eco Keratin, Termix y Sinesia.



En el segmento de consumo masivo: Nevitaly, 3 Deluxe, Pink Up, Ossion, Evok, FarmalVita, Red One, Elegance, Amor Us, ore Fore You, Sora Amore, Morfose, Lady Secret.

En crecimiento

La belleza en RD está en crecimiento todo el tiempo, aseguró Ramírez. “Te puedo decir que uno de los mercados más competitivos en la industria de la belleza es República Dominicana. Tenemos dos ventajas, el clima, porque la piel, el pelo y las uñas, siempre requieren de cuidado profesional, y la segunda, es la costumbre tienen los dominicanos por cuidarse”.