Enero es un mes cargado de retos, y el estilo de vida saludable es uno de los más deseados por cumplir

Después de los excesos llega la calma. Así lo demuestra enero, un mes que nos somete a reflexión y a pasar factura de lo que queremos lograr. En esa lista de deseos y metas, hay una que es general: la de llevar una vida saludable, que muchos consiguen y otros abandonan en el intento.



Para los nutriólogos no hay alimentos buenos o malos, solo dietas mal balanceadas, y el éxito es buscar el equilibrio calórico y mantener una buena relación con los alimentos, procurando que sean siempre nuestros aliados y no nuestros enemigos. Para la nutrióloga clínica Keila Guzmán, hay que recordar que un estilo de vida saludable no sólo nos ayuda a perder peso o mantenerlo, “lo más importante es que contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la obesidad”.



¿Por qué abandonan la dieta? De acuerdo con Guzmán, simplemente porque realizan cambios temporales, en vez de que perduren en el tiempo. “No se recomienda solo hacer dietas y menos que sean restrictivas, sino llevar un estilo de vida saludable que perdure en el tiempo, realizar ejercicios tres veces por semana y dormir por lo menos 6-8 horas”.



Para los que deseen bajar de peso



La especialista explica que existen algunos trucos básicos para controlar mejor el consumo calórico. Como primera medida: es importante hacer los cinco tiempos de comida (desayuno, almuerzo, cena y dos meriendas entre las comidas principales).



Igualmente, es importante evitar servirse platos exagerados y repetir porciones. Si queda con hambre vuelva a comer algún vegetal o ensalada. Elabore las comidas con productos bajos en grasa, como leche descremada, leche evaporada sin grasa, margarina light o spray para cocinar.



Asimismo, es indispensable mantener una buena hidratación. Procura consumir bebidas como agua, gaseosas dietéticas o jugos, sin adición de azúcar, o que contengan sustitutos de azúcar como los edulcorantes no calóricos, porque permiten disfrutar del sabor dulce sin aportar calorías.



Aprovecha las frutas y vegetales



De acuerdo con Guzmán, frutas como manzanas, peras, uvas, entre otras, son una buena alternativa para bocadillos y postres. Un adulto normal se asegura un mayor aporte de fibra, vitaminas y minerales cuando consume de 2 a 4 porciones de frutas al día. Según la doctora, una porción es equivalente a 12 uvas, 10 cerezas o 1 pera pequeña.



Además, menciona que la manzana, cuyo poder se basa en los fitoquímicos (antioxidantes poderosos que protegen contra ciertas enfermedades), es una excelente opción para disfrutar en esta temporada. También, señala la importancia de consumir frutas que en su composición tienen mayor porcentaje de agua (papaya, melón y sandía, entre otras.

Keila Guzmán, nutrióloga.

Errores que se cometen al iniciar una dieta

Cuando comienza enero, hay un objetivo que nunca falta: hacer dietas y ejercicios. Sin embargo, hay errores que se cometen que nos impiden seguir un ritmo de vida salusabale. Según Guzmán, entre los errores están: *Realizar dietas muy restrictivas. Esto generará más ansiedad y no será sostenible en el tiempo. Por eso la importancia de aprender a comer y balancear nuestra alimentación.

• No dormir las horas necesarias. El sueño es primordial cuando se trata de pérdida de peso y de mejorar nuestro estilo de vida.

• No realizar actividad física.

• Ingerir jugos en exceso aunque sean naturales.

• Saltar comidas.

• No ser creativo a la hora de preparar los alimentos.