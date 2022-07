Ser padrastro puede resultar satisfactorio como desafiante, ya que pueden surgir situaciones difíciles

Por la situación que fuera, no siempre papá y mamá pueden estar juntos. Es por ello, que la figura de la madrastra o el padrastro juega un rol fundamental en la crianza de los hijos.



Cabe destacar que la madre o el padre biológicos no son reemplazados por la figura de la madrastra o el padrastro, sino que más bien éstos asumen las funciones y las tareas del padre que está ausente.



Para crear una relación sólida sin secretos, los expertos recomiendan que a los niños pequeños hay que indicarles que la pareja no es su verdadero papá. Si se trata de un bebé, que no ha conocido a su padre biológico, esta información le será dada por los progenitores cuando lo consideren o con ayuda de especialistas en salud mental.



Para la psicóloga Irene García, ni todos los hombres aspiran a ejercer como padres sustitutos de los hijos de su compañera ni todas las mujeres ha permitirlo. Sin embargo, se encuentran muchas veces casos en los que los padrastros, aún asumiendo inicialmente con mucha cautela ese nuevo rol, se han convertido con la convivencia y el tiempo en importantes figuras de apoyo para sus hijastros, desarrollando relaciones de profundo afecto, confianza y respeto mutuos que pueden definirse como vínculos paterno-filiales altamente positivos, asegura García.



“Un buen compañero de una mujer con hijos puede mostrarse comprometido y colaborador ayudándola a cumplir con tareas parentales, sin que haya propósito de ninguno de los dos de que él asuma ese rol”, expresa la psicóloga.



También, según la psicóloga, es importante recordar que muchos niños que conviven con padrastros no experimentan necesidad de que éste asuma un rol paterno, principalmente, aquellos que mantienen un vínculo cercano con su padre biológico.



En fin, es importante que un padrastro se muestre activo en cuanto a promover un vínculo mutuamente respetuoso y componentes importantes de afecto y estima con sus hijastros, la calidez y la cercanía final que esos lazos van a alcanzar van a ser sólo producto de la evolución de sus relaciones y no de un etiquetamiento de rol.