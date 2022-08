En un mundo tan cambiante, la novedad y escuchar a los clientes es esencial para mantenerse en el mercado de las joyas

Por más apático que alguien sea de la moda, alguna tendencia le gusta o sigue.



En tiempos de redes sociales es imposible que pasemos desapercibida alguna prenda que esté en boga. Lo mismo pasa en el mundo de la joyería.



Hay quienes aseguran que las mujeres somos las más fieles a la hora de llevar joyería. No faltan los aretes, la cadena, las pulseras y los anillos en nuestros looks del día a día. Pero, ¿por qué? Simple, la mujer es más coqueta y le gusta resaltar su belleza y su outfit con una combinación de prendas. Pero esto no quiere decir que los hombres no les guste. Ellos también apuestan a los accesorios, y al igual que las mujeres, son un público exigente. Los relojes y las cadenas son de sus favoritos.



Existen detalles, piedras, metales, colores, que en cada temporada son la tendencia. Ésta se crea y sigue una moda porque implica la necesidad de todo ser humano: el sentirnos parte.



Según la experta en joyería, Merari Peña, las prendas son parte de nosotros; de nuestra forma de vestir, mientras que la misión de las joyerías no es sólo vender, sino también crear una colección y hacer tendencias.



“Hoy en día, las tendencias son muy cambiantes y eso es lo que más hay que capitalizar en la industria de la joyería”, explicó la también ejecutiva de Forever Crystals.



Además, añadió que cuando un influencer se pone algo nuevo, significa que la moda está cambiando y que la gente se va a interesar por ello.



“En el mundo de la moda, no puedes pretender hacer lo mismo y tener éxito siempre. Tienes que innovar. Una de las cosas que siempre recomiendo a los emprendedores es que no se queden en lo mismo”, resaltó Peña.



Para Peña, estar en constante innovación es la clave del éxito en la industria de la joyería. “Hay que tener variedad y estar pendiente a lo que muestran las redes sociales”.



Las perlas entre las tendencias



Una tendencia que siempre ha simbolizado elegancia, son las perlas. Este año, es uno de los detalles que se mantiene con fuerzas, destaca Peña.



Las perlas blancas tienen un vínculo con la inocencia y la pureza. Las culturas asiáticas también creen que las perlas son un símbolo de la divinidad y un poder superior gracias a la forma lisa exterior y circular de la gema.



Es muy común encontrar joyas con perlas. “Por ejemplo, nuestra última colección Deep Blue Sea está inspirada en las perlas, el mar y en los azules del verano, acorde con la temporada”, señaló Peña.



Piedras que más gustan



Las piedras protagonizan mucho de los diseños de la alta joyería, así lo revela Peña, quien resalta que en su marca las que más demandan son aquellas llamadas piedras de la vida.



“Las piedras que más buscan de nuestras colecciones son las de la vida. Cada mes, tiene una piedra y un significado. Las mujeres están buscando las piedras de su mes, porque saben que es un regalo hermoso. Es algo que habla de ti, que cuenta tu historia’, compartió Peña.

Merary Peña.

Formar parte del diseño de las joyas



Asimismo, Peña aseguró que en esta época es posible que los amantes de las joyas sean sus propios diseñadores, porque en este mercado hay que escuchar al cliente y saber sus gustos.



“En el caso de nosotros, una ventaja que tienen los clientes es diseñar su propia pieza, con la elección de colores, metal, etc, todo de acuerdo a su gusto”, dijo.



“Puedes crear tus accesorios con versículos, corazones. Hay tantas opciones que nosotros no vamos hacer los únicos diseñadores, sino que invitamos a las mujeres a ser parte de sus diseños”, explicó la experta en joyas.



Finalizó diciendo que las joyas creativas y personalizadas siempre van a estar entre los gustos de los clientes.