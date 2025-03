La noticia de que un bebé nace con esta condición puede generar incertidumbre y tensiones entre los padres

La llegada de un hijo al mundo es, para muchos padres, un momento de alegría y esperanza. Sin embargo, cuando la noticia viene acompañada del diagnóstico de síndrome de Down, el escenario se transforma drásticamente, para dar paso a una serie de emociones. Sobre el tema, la psicóloga clínica Angy Estévez, que participará en el simposio sobre síndrome de Down “Diagnóstico y soporte desde el primer latido” este 21 de marzo, respondió a las siguientes inquietudes.



¿Qué sentimientos pueden invadir a los padres que reciben la noticia de que su hijo llegará con síndrome de Down?

Lo primero es sorpresa y negación. En muchos casos, la primera reacción es un estado de incredulidad, donde los padres pueden rechazar la información o necesitar tiempo para asimilarla. Además, se activan preocupaciones intensas sobre el futuro del bebé, el proceso de tratamiento o intervención, y la capacidad de afrontamiento de la familia. Algunas mujeres sienten culpa, creyendo que hicieron algo mal durante el embarazo, aunque no haya evidencia de ello. Sienten tristeza y confusión, de hecho, la forma en la que reciben la noticia por parte del profesional de la salud pudiera generar un impacto profundo en los padres e influir aún más en estas emociones diversas e intensas.



¿Hay diferencias en las reacciones entre el padre y la madre?

Sí. A menudo las madres y los padres procesan la noticia de manera diferente. La madre, al tener una conexión biológica con el bebé, puede experimentar una mezcla de culpa, miedo y preocupación sobre su bienestar y futuro. El padre puede enfocarse más en la parte práctica del diagnóstico, preguntarse cómo manejar económicamente y socialmente la situación. Sin embargo, esto varía en cada familia.



¿Cómo los padres pueden aliviar ese impacto inicial de la noticia?

Lo primero es permitirse sentir y procesar la noticia sin culpa; educarse e informarse en fuentes confiables acerca de la condición; recibir acompañamiento emocional con profesionales de la salud mental; conectarse con otras familias ayuda a tener esperanza y adquirir herramientas; unirse a asociaciones como Adosid que cuenta con los recursos educativos, apoyo emocional y social para lograr el proceso de adaptación, entre otras posibilidades.



¿Cómo se pueden manejar los sentimientos de culpa o vergüenza que pueden surgir?

Los padres deben saber que es normal sentir miedo e incertidumbre ante lo desconocido, de manera que traten de no juzgarse y validar sus emociones. También es importante que sepan que la adaptación toma tiempo y que amarán a su bebé a medida que se van relacionado desde el vientre con él; cuando nazca y le conozcan con las experiencias que compartan juntos, el vínculo se creará.



¿Cómo afecta el diagnóstico a la relación entre los padres y cómo pueden apoyarse mutuamente?

El diagnóstico puede generar estrés, lo que puede afectar la relación de pareja. Algunas parejas pueden sentirse más unidas, mientras que otras pueden enfrentar conflictos por diferencias en la forma de afrontar la situación. Para apoyarse mutuamente:

Hablar abiertamente sobre sus emociones y preocupaciones.

Evitar culparse o invalidar los sentimientos del otro.

Tomarse momentos para la pareja, fuera del rol de padres.

Buscar terapia de pareja si sienten que la comunicación se deteriora.

Duelo

Algunas mujeres sienten culpa, como si creyeran que hicieron algo mal durante el embarazo”.