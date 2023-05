Las marcas están demostrando un compromiso con el medio ambiente a través de iniciativas sostenibles



El compromiso y la colaboración son la clave principal para integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial. Además de iniciativas de sostenibilidad, hay que involucrar a otros sectores de la población, como organizaciones ambientales y particulares, para colaborar en la reducción del impacto ambiental, hizo hincapié Won Choi, gerente general de Samsung RD.

¿Cómo hacer que forme parte del ADN de una empresa?



Centrándose en la gestión de la sostenibilidad y la creación de valores integrados. No se trata sólo de maximizar las ganancias y los valores de los accionistas, sino de asumir una mayor responsabilidad como ciudadanos globales para crear valores sociales. Por ejemplo, en Samsung nos dedicamos a ofrecer productos y servicios innovadores basados en nuestros valores fundamentales y que creen valor en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Pero esto no es solo un compromiso comercial, es una pasión. Nos preocupamos por el mundo y su futuro, y queremos ser un agente positivo de cambio. Queremos dejar un mundo mejor para las generaciones futuras, por lo que en cada producto y cada iniciativa, buscamos formas de minimizar nuestro impacto ambiental y maximizar nuestro impacto social.



¿Consideran la sostenibilidad como una prioridad en su visión corporativa? ¿Por qué?



Consideramos que la sostenibilidad es una prioridad en nuestra visión corporativa. Tenemos una visión integral de sostenibilidad llamada “Galaxy for the Planet” que describe nuestro compromiso de actuar de manera más sostenible en todos nuestros ciclos de vida de productos móviles y operaciones comerciales.

A lo largo de los años, la marca ha evolucionado su administración ambiental y ha hecho de los negocios sostenibles una prioridad corporativa que impulsa las iniciativas de la compañía en las esferas social, económica y ambiental. Creemos que al implementar nuestras estrategias de conservación y soluciones ecológicas, podemos liderar el camino hacia un futuro más sostenible. Además, mantenemos relaciones con los proveedores basadas en la equidad y la sostenibilidad.



¿Podría hablarme sobre las prácticas sostenibles en la producción de sus productos, para poner sus esfuerzos ecológicos en camino hacia un mañana mejor? Por ejemplo, el uso de plásticos reciclados y bioplásticos.



Hemos implementado varias prácticas sostenibles en la producción de nuestros productos. Estas prácticas incluyen el uso de un mínimo de recursos en la fabricación, la gestión del uso de los recursos naturales, el reciclaje de los recursos necesarios para el desarrollo de productos o los procesos de producción, y la eliminación de subproductos contaminantes. Asimismo, estamos comprometidos a utilizar materiales reciclados en nuestros productos, incluidos plásticos reciclados y bioplásticos.



Por ejemplo, hemos estado utilizando materiales reciclados en las cubiertas traseras de nuestros monitores y señalización, y ahora planeamos expandir el uso de plásticos reciclados en otros productos. Establecimos un Consejo Ecológico Corporativo y comenzamos a celebrar reuniones periódicas en nuestras diversas unidades de negocio para apoyar el desarrollo de productos energéticamente eficientes. También estamos haciendo esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida del producto de TV mediante la aplicación de plásticos reciclados.



Cuénteme sobre la visión de futuro sostenible y la extensión de la vida útil de un dispositivo y reducción de la huella de carbono.



Hay un conjunto inicial de objetivos que deben alcanzarse para 2025 para reducir nuestra huella ambiental y disminuir el agotamiento de los recursos desde la producción hasta la eliminación de nuestros productos Galaxy. Nuestra visión de sostenibilidad incluye la transición al 100 % de energía renovable, la reducción de los residuos generados en las operaciones globales y la optimización de los ciclos de vida de nuestros productos para que duren más y se reutilicen y reciclen. Creemos que todos tienen un papel que desempeñar para proporcionar soluciones innovadoras que protejan el planeta para las generaciones venideras.



¿Podría hablarme sobre las iniciativas que tienen en República Dominicana?



Existen varias iniciativas ambientales en el país, especialmente en las áreas de voluntariado y gestión de residuos. Como parte de nuestras actividades de Ciudadanía Corporativa, hemos organizado grupos de voluntarios para limpiar y embellecer Playa Manresa de Haina, recolectando 3,685 libras de desechos y colocando contenedores de basura en la playa. También, instalamos una red protectora para evitar que los residuos ingresen al mar, pintamos y colocamos carteles con mensajes relacionados con la protección del medio ambiente, y construimos y adaptamos un lugar para selfies para crear conciencia sobre la belleza del lugar.



Como parte de estas jornadas llevamos a cabo talleres dirigidos a la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente, la importancia de la biodiversidad y el reciclaje de materiales de desechos.