Referencia Laboratorio Clínico dio a conocer a las 12 instituciones sin fines de lucro que serán beneficiadas este año con la décima sexta edición de su proyecto “Agenda por la Vida”, para contribuir con las labores meritorias que realizan a favor de diferentes comunidades del país.



En un comunicado de prensa, Referencia recordó la dinámica del programa, en el cual se asigna a cada mes una de las causas seleccionadas para que reciban los aportes económicos de la empresa y de las contribuciones que realizan los pacientes en las alcancías colocadas en los centros de servicios en todo el país. Además, se reiteró el compromiso social del laboratorio con las instituciones benéficas que, con su trabajo continuo, contribuyen con el bienestar de miles de dominicanos que viven en condiciones especiales de salud o de marginalidad social.



En esta edición, la agenda rinde tributo a cada uno de los momentos que hacen de la existencia del ser humano, un ser único y especial, y destaca en cada uno de sus meses los logros y las acciones que ejecutan las doce entidades.



Las agendas y calendarios no tienen costo y se distribuyen en la clase médica, en consultorios, centro de salud, etc.



Las 12 entidades beneficiadas



Serán favorecidas la Fundación Luz del Mañana, de Santo Domingo Este; Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil (FACCI), Amigos por el Síndrome de Down, Fundación Dominicana Pro-Ayuda a Pacientes Renales y Trasplantados, Fundación St. Jude y Heart Care Dominicana, de Santo Domingo.



Asimismo, la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo, de Santiago; Unidad de Neonatología del Hospital Dr. Luis Morillo King, de La Vega y la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos, de San Pedro de Macorís. También la Asociación de Ciegos del Cibao de la República Dominicana, de Santiago; Fundación Oncológica del Este (Fode) y el Hogar de Ancianos Inspiración Divina, ubicado en Baní.